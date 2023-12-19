侵襲性肺炎鏈球菌感染創3年來新高 65歲以上第三階段公費PPV23疫苗12/25啟動

統計顯示，今年累計的侵襲性肺炎鏈球菌感染案例數為近三年最高，其中有近五成案例為65歲以上長者，但我國公費肺炎鏈球菌疫苗接種比例卻僅有41%。今（19）日三大醫學會共同呼籲，今年公費肺炎鏈球菌疫苗接種政策擴大至65歲以上，提供PCV13及PPV23疫苗，第三階段將於12月25日開始施打，曾經接種PPV23且間隔至少1年長者，可公費接種1劑PCV13。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌，一旦感染可能出現發高燒、咳嗽、胸痛等不同症狀，肺炎鏈球菌更可能侵入原本應該為無菌的部位，引起多種侵襲性疾病，稱為侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)。

有研究指出，曾感染社區型肺炎的患者平均將損失13個工作天，且需要3周的時間才能恢復至感染前的健康狀態。王復德提醒，依據疾管署建議，預防侵襲性肺炎鏈球菌感染，最有效的預防方法就是按時接種肺炎鏈球菌疫苗。

台灣感染管制學會理事長陳宜君進一步說明，侵襲性肺炎鏈球菌感染症全年皆有病例，冬、春季為發病高峰，如今醫院持續滿載，累積侵襲性肺炎鏈球菌感染症病例數近三年來最高，因此呼籲肺炎高危險族群（如慢性肺病、腎病、糖尿病、吸煙者等）、一般成人可透過自費接種肺炎鏈球菌疫苗提升保護力，避免成為社區保護罩的缺口。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，現行核准的肺炎鏈球菌疫苗有PCV結合型和PPV多醣體疫苗，今年疾管署擴大長者公費肺炎鏈球菌疫苗接種政策，65歲以上長者並提供1劑PCV13疫苗及1劑PPV23疫苗，這對於長者族群的保護效果將大有幫助。

根據統計，65歲以上長者佔侵襲性肺炎鏈球菌感染症案例數約五成。研究顯示，65歲以上長者感染肺炎鏈球菌後30天內的死亡率約5-10%，同時住院治療的經濟負擔也會隨之增加。

研究還指出，65歲以上長者接種PCV疫苗可有效降低73%因疫苗涵蓋血清型之社區性肺炎住院風險；鼓勵65歲以上長者應積極接種疫苗以遠離侵襲性肺炎鏈球菌感染風險。

李秉穎呼籲，長者族群肺炎鏈球菌感染的死亡率最高，流感、肺炎鏈球菌和新冠疫苗都是「長者」最為需要的三大疫苗，今年65歲以上的公費肺炎鏈球菌疫苗第三階段將於12月25日開始實施，接種對象為曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV132。建議長者在接種肺炎鏈球菌疫苗時也可同時接種流感疫苗，完善保護力。