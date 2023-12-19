台北富邦銀行挺社企「購」有力 榮獲Buying Power採購獎首獎

台北富邦銀行落實企業社會責任，響應聯合國永續發展目標「SDG s12責任生產與消費」，透過實際的購買行動支持社會企業， 年度社企採購金額逾新台幣1,000萬元，12月15日榮獲經濟 部中小及新創企業署頒發「Buying Power採購獎首獎」。北富銀從分行裝修、 員工活動與節慶贈禮，皆優先採購社企產品， 以消費力支持對社會環境友善的產品與服務，擴大永續影響力。

氣候變遷、全球升溫已是全球共同面臨的艱鉅挑戰， 北富銀除積極透過金融業的核心職能，協助企業淨零轉型， 對內也串聯員工的力量，舉辦員工專屬的「富邦綠行動，17連線出 任務」，連結17項SDGs，從開立數位帳戶、選擇電子帳單、 使用環保餐具、省水節電、綠能低碳家電、吃蔬食、共享運具、 健走減碳等任務，讓員工在生活中實踐減碳。為期6個月的活動吸引 近4,000名員工響應，在日常生活中解鎖永續任務， 實踐對地球、自己皆好的綠行動。

在出任務期間，北富銀也穿插線下彩蛋活動， 與落實友善環境、協助連結企業和小農的「鄰鄉良食社會企業」、 由乳牛獸醫成立的可溯源莊園級鮮奶品牌「鮮乳坊」、 八八風災後在地創生的「2021社會企業」、 協助身障弱勢者在地就業的「勝利廚房」等永續品牌合作， 於北富銀北、中、南辦公大樓廣場舉辦四場「小農快閃市集」， 支持在地小農同時串聯社企，販售在地農產品及社企好物。 小農快閃市集場場人氣沸騰，連續四場總計16小時的接力擺攤， 共賣出上千公斤農特產品，為商家創造出新台幣40萬元的營業額， 展現北富銀員工支持永續消費的行動力！

為獎勵「富邦綠行動」永續競賽勝出的員工，北富銀於12月15日 在台灣第一棟民間興建的綠色辦公大樓「福安紀念館」 舉辦百人永續派對，與社會企業「木人艸」合作， 以本土當季在地食材、融合異國風味，呈現「在地餐桌」 的永續精神。現場特別邀請「鮮乳坊」創辦人龔建嘉， 輕鬆暢談綠色永續，傳遞共好價值。

承襲富邦金控永續願景中的「影響」策略，北富銀近年積極推展ES G，完善公司治理、落實環境與社會友善， 除了持續投入企業資源善盡社會責任，也藉由連結員工、 社會企業與非營利組織等各界的正向力量，共同實踐ESG，發揮1 +1>2的永續影響力。

台北富邦銀行12/15於台灣第一棟民間興建的綠色辦公 大樓「福安紀念館」舉辦百人永續派對，與社會企業「木人艸」 合作，以本土當季食材、融合異國風味呈現「在地餐桌」 的永續精神。(圖/富邦金控)