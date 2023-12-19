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台北富邦銀行挺社企「購」有力 榮獲Buying Power採購獎首獎

「富邦綠行動」連結員工落實永續行動 舉辦小農快閃市集支持社企在地好物

By 台灣英文新聞
2023/12/19 17:21
台北富邦銀行透過購買行動支持社會企業，榮獲「Buying Power採購獎首獎」，12/15由品牌永續部長楊雅媛資深協理(左)代表接受經濟...

台北富邦銀行透過購買行動支持社會企業，榮獲「Buying Power採購獎首獎」，12/15由品牌永續部長楊雅媛資深協理(左)代表接受經濟...

台北富邦銀行落實企業社會責任，響應聯合國永續發展目標「SDGs12責任生產與消費」，透過實際的購買行動支持社會企業，年度社企採購金額逾新台幣1,000萬元，12月15日榮獲經濟部中小及新創企業署頒發「Buying Power採購獎首獎」。北富銀從分行裝修、員工活動與節慶贈禮，皆優先採購社企產品，以消費力支持對社會環境友善的產品與服務，擴大永續影響力。

氣候變遷、全球升溫已是全球共同面臨的艱鉅挑戰，北富銀除積極透過金融業的核心職能，協助企業淨零轉型，對內也串聯員工的力量，舉辦員工專屬的「富邦綠行動，17連線出任務」，連結17項SDGs，從開立數位帳戶、選擇電子帳單、使用環保餐具、省水節電、綠能低碳家電、吃蔬食、共享運具、健走減碳等任務，讓員工在生活中實踐減碳。為期6個月的活動吸引近4,000名員工響應，在日常生活中解鎖永續任務，實踐對地球、自己皆好的綠行動。

在出任務期間，北富銀也穿插線下彩蛋活動， 與落實友善環境、協助連結企業和小農的「鄰鄉良食社會企業」、由乳牛獸醫成立的可溯源莊園級鮮奶品牌「鮮乳坊」、八八風災後在地創生的「2021社會企業」、協助身障弱勢者在地就業的「勝利廚房」等永續品牌合作，於北富銀北、中、南辦公大樓廣場舉辦四場「小農快閃市集」，支持在地小農同時串聯社企，販售在地農產品及社企好物。小農快閃市集場場人氣沸騰，連續四場總計16小時的接力擺攤，共賣出上千公斤農特產品，為商家創造出新台幣40萬元的營業額，展現北富銀員工支持永續消費的行動力！

為獎勵「富邦綠行動」永續競賽勝出的員工，北富銀於12月15日在台灣第一棟民間興建的綠色辦公大樓「福安紀念館」舉辦百人永續派對，與社會企業「木人艸」合作，以本土當季在地食材、融合異國風味，呈現「在地餐桌」的永續精神。現場特別邀請「鮮乳坊」創辦人龔建嘉，輕鬆暢談綠色永續，傳遞共好價值。

承襲富邦金控永續願景中的「影響」策略，北富銀近年積極推展ESG，完善公司治理、落實環境與社會友善，除了持續投入企業資源善盡社會責任，也藉由連結員工、社會企業與非營利組織等各界的正向力量，共同實踐ESG，發揮1+1>2的永續影響力。

台北富邦銀行挺社企「購」有力 榮獲Buying Power採購獎首獎

台北富邦銀行12/15於台灣第一棟民間興建的綠色辦公大樓「福安紀念館」舉辦百人永續派對，與社會企業「木人艸」合作，以本土當季食材、融合異國風味呈現「在地餐桌」的永續精神。(圖/富邦金控)

更新時間 : 2023-12-19 21:09 GMT+08:00

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