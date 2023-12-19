臺灣土地銀行把愛傳出去　號召千名員工舉辦295場公益活動

土地銀行長期以來用實際行動關懷弱勢族群、捐贈物資予社福團體，於年終舉辦「歲末暖心 土銀相挺」等公益活動。回顧今(112)年共舉辦295場公益活動，共計上千名土地銀行員工自發性加入志工行列。為落實企業社會責任，支持友善環境的在地小農，讓農民感受溫暖與關懷，多次採購當季盛產農產品，總計112年已認購15噸鳳梨、6.6噸鳳梨釋迦，成效斐然。

另外，土地銀行為響應財政部國有財產署推動國有非公用邊際土地環境保護認養工作，今年3月25日與台灣濕地保護聯盟於高雄地區共同主辦「洲仔溼地環境教育活動」，財政部國有財產署於12月8日頒發感謝狀予本行，表達成就國土保育之謝意。

土地銀行身為百分百國營銀行，未來將持續以「取之於社會、用之於社會」理念響應國家政策、落實企業社會責任，對整體環境、社會及經濟的正向發展扮演更積極的角色。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以來積極將永續DNA深化至業務核心。近期榮獲「2023第十六屆TCSA臺灣企業永續獎」的「永續報告類金獎」、「性別平等領袖獎」、「社會共融領袖獎」，另在「2023卓越銀行評比」拿下非金控類別的「最佳ESG永續獎」。不僅如此，土地銀行更創下連5年獲金管會評核「銀行業公平待客原則排名前25%」紀錄，且連續14年榮獲教育部頒發「體育推手獎」，顯見土地銀行多年來在ESG(環境、社會與公司治理)領域耕耘有成，備受各界肯定。

「歲末暖心 土銀相挺」聯合送愛做公益！由土銀總、分行員工舉辦公益活動，以實際行動回饋社會。（圖／土銀）