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新北市以工代賑助弱勢戶翻轉人生　今年扶助50名進職場 阿勛樂當保母

By 台灣英文新聞
2023/12/19 17:09
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

「我無法選擇原生家庭，但我可以努力活出一條道路！」阿勛(化名)和阿翰(化名)是雙胞胎，自幼在社福機構長大，後來返回原生家庭，因家中經濟拮据，只能半工半讀努力養活自己；兄弟倆後來參加新北市「以工代賑」方案，透過代賑扶助金的幫助與社工協助，一步步走出難關，成功轉銜就業並完成學業，往脫貧的目標邁進一大步。

阿勛、阿翰倆兄弟在父母離異後跟隨父親生活，因家暴緣故，被安置在社福機構中，直到國中畢業才離開機構，重返原生家庭，卻仍要忍受父親三不五時需索要錢。為脫離困境，兄弟倆決定自行在外租屋，展開半工半讀的生活；但缺乏工作技能，又須兼顧學業，兄弟輾轉於不同行業，甚至到工地擔任臨時工。

兄弟倆透過機構社工轉介，參加新北市社會局「以工代賑」方案，先在政府機關或社福單位打工，領取代賑扶助金，另外社工及進用單位協助培養專長、職場態度並媒合工作，最終兄弟倆順利完成學業，並找到穩定工作，成功脫貧。

阿勛表示，因在社福機構長大，因此選擇就讀幼兒保育系，現在成功圓夢，成了一名合格的幼兒保育人員，他非常感謝，擔任代賑工讓他有機會提早適應職場，並透過穩定收入完成學業。阿翰則是在從事銀行業務員期間遭遇車禍，在身體康復後，社工協助媒合物流業，讓他可以安定生活。

社會局長李美珍表示，為協助新北市低收、中低收入戶，以及弱勢民眾有工作能力者逐步自立，市府開辦「以工代賑」方案，幫助因家庭或健康因素而無法在社會職場就業者，先在公部門或社福單位從事輔助性工作，並在社工的輔導下，逐步適應職場環境，為日後踏入職場預做準備。

李美珍說，新北市每年大約扶助170位代賑工，社工都會定期訪視進用單位，關懷代賑工的生活及適應狀況，今年成功協助50位代賑工轉銜進入一般就業職場，開啟新的人生。

更新時間 : 2023-12-19 21:09 GMT+08:00

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