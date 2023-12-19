新北市以工代賑助弱勢戶翻轉人生　今年扶助50名進職場 阿勛樂當保母

「我無法選擇原生家庭，但我可以努力活出一條道路！ 」阿勛(化名)和阿翰(化名)是雙胞胎，自幼在社福機構長大， 後來返回原生家庭，因家中經濟拮据，只能半工半讀努力養活自己； 兄弟倆後來參加新北市「以工代賑」方案， 透過代賑扶助金的幫助與社工協助，一步步走出難關， 成功轉銜就業並完成學業，往脫貧的目標邁進一大步。

阿勛、阿翰倆兄弟在父母離異後跟隨父親生活，因家暴緣故， 被安置在社福機構中，直到國中畢業才離開機構，重返原生家庭， 卻仍要忍受父親三不五時需索要錢。為脫離困境， 兄弟倆決定自行在外租屋，展開半工半讀的生活；但缺乏工作技能， 又須兼顧學業，兄弟輾轉於不同行業，甚至到工地擔任臨時工。

兄弟倆透過機構社工轉介，參加新北市社會局「以工代賑」方案， 先在政府機關或社福單位打工，領取代賑扶助金， 另外社工及進用單位協助培養專長、職場態度並媒合工作， 最終兄弟倆順利完成學業，並找到穩定工作，成功脫貧。

阿勛表示，因在社福機構長大，因此選擇就讀幼兒保育系， 現在成功圓夢，成了一名合格的幼兒保育人員，他非常感謝， 擔任代賑工讓他有機會提早適應職場，並透過穩定收入完成學業。 阿翰則是在從事銀行業務員期間遭遇車禍，在身體康復後， 社工協助媒合物流業，讓他可以安定生活。

社會局長李美珍表示，為協助新北市低收、中低收入戶， 以及弱勢民眾有工作能力者逐步自立，市府開辦「以工代賑」方案， 幫助因家庭或健康因素而無法在社會職場就業者， 先在公部門或社福單位從事輔助性工作，並在社工的輔導下， 逐步適應職場環境，為日後踏入職場預做準備。

李美珍說，新北市每年大約扶助170位代賑工， 社工都會定期訪視進用單位，關懷代賑工的生活及適應狀況， 今年成功協助50位代賑工轉銜進入一般就業職場，開啟新的人生。