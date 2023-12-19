富邦集團董事長蔡明忠獲頒東海大學名譽管理博士學位

富邦集團董事長蔡明忠今(18)日獲東海大學頒發名譽管理博士學 位。蔡明忠於1981年加入富邦集團，引領集團成長發展， 審時度勢開創嶄新商機，時至今日，富邦集團資產總額逾新台幣12 兆元，連續第3年蟬聯台灣第1大集團，版圖橫跨金融、電信、 電商等領域。富邦集團近年更積極投入永續發展， 善盡企業社會責任，並為國內企業首創結合運動與永續，推動「Ru n For Green™」倡議計畫，致力創造社會共好。

東海大學今日舉行名譽管理博士頒授典禮， 由東海大學董事會董事長吳清邁、校長張國恩及東海師長、 校友參加，前副總統蕭萬長、前臺大校長管中閔蒞臨致詞， 台中市副市長王育敏及眾多貴賓亦到場祝賀。 富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、 富邦金控董事長蔡明興等家族成員齊聚出席觀禮， 諸多好友及富邦集團高階主管也到場觀禮。

東海大學校長張國恩致詞時表示，蔡明忠董事長在民國63年夏天考 入東海企管系，締結與東海大學的緣分，東海創校68年以來曾頒贈 7位名譽博士，蔡明忠董事長為第八位名譽博士。蔡明忠董事長於1 981年加入富邦集團後，除了引領集團成長發展，致力永續經營， 將富邦集團打造為台灣最完整、多元的金融集團， 經營觸角更延伸至不動產、電信媒體、有線電視、電子商務、 文創及公益領域。富邦集團亦發起台灣高鐵建設， 為高鐵五大原始股東之一，對台灣交通建設發展貢獻卓著。多年來， 蔡明忠董事長總能無懼挑戰、開創新局， 已成為眾所矚目的亞洲企業領袖，成就斐然。

富邦集團董事長蔡明忠在今日的名譽博士典禮致詞時表示， 東海大學自創校以來傳承開明與創新，擁有高度的開創精神（Pio neering spirit），學術地位優異並屢獲肯定， 今年連續四年奪下英國泰晤士「世界大學影響力排名」台灣（ 非醫藥類）私立大學第一名。獲頒東海大學名譽管理博士學位， 是至為崇高的榮耀，這次懷著感恩與惶恐的心情受頒名譽博士， 感恩的是東海大學是自己作為企業家的啟蒙老師， 謹此感恩東海的培育；惶恐的是， 過去曾動念攻讀博士而未付諸實現， 今日誠惶誠恐地接受名譽博士學位， 希望今後個人所作所為能不辱母校授與的殊榮。

蔡明忠也指出，現今的時代相較過往，更加變化莫測， 因應變化加劇的新時局，鼓勵青年世代培養「新3C」：創造力( Creativity)、協作力(Collaboration) 、追求共好(Common good)。具有創造力的企業能夠超前部署，引領變革， 具備創造力的個人，不受環境束縛，可以在複雜的變局中解決難題； 培養Collaboration同樣重要，一個人力量有限， 串聯團隊的力量和資源，可以爬更高、走更遠；最重要的是擁抱Co mmon good，每一個人都是這個世界的一份子，生命與地球緊緊相繫， 惟有創造共存、共榮、共好的利益， 才能持續在這個地球上安身立命。

富邦集團的發展，從1961年自10人規模的產物保險公司起家， 發展至今，員工超過6.8萬人，富邦金控擁有超過1,300萬客 戶，momo超過1,400萬客戶，台灣大哥大2023年底前也 將達到近千萬客戶數， 集團所提供的服務與台灣民眾每天的生活息息相關， 影響力深入社會各個角落。 蔡明忠率領富邦集團打造良好的企業文化， 不斷融合接納併入的事業體，抱持讓「我」可以變成「我們」 的經營哲學，帶領集團持續創造高峰。

富邦集團在金融領域，聚焦多元化經營與併購， 抓緊金融開放的契機，打造橫跨銀行、證券、保險的「金融百貨」， 從證券六合一到併購台北銀行，多次危機入市，跨海併購香港銀行、 荷商ING人壽。去年合併日盛金控，也寫下台灣首宗「金金併」 的歷史里程碑。

在電信及電商領域方面， 台灣大哥大為第一家率先宣告轉型為新世代網路科技公司的電信業， 今年12月與台灣之星合併後，「新台灣大」將更快速整合momo 購物，創建電信、網路、媒體與電子商務「聚合為一」的平台。

蔡明忠帶領富邦集團除了持續開拓多元創新服務， 更致力推動企業永續經營，邁向社會共好，展現企業領導人的「 當責」高度。富邦於2021年成立60周年之際推動「Run For Green™」，不僅是國內企業首創結合運動與永續， 更代表富邦集團發展的重要方針，期許富邦能與政府、 企業及每一個人，以破釜沉舟的決心面對氣候危機加速前行。

為了幫助台灣更接軌國際，蔡明忠積極投入國際事務，2013年參 與發起亞洲慈善與社會中心(Centre for Asian Philanthropy and Society)並擔任理事，2021年至2023年也曾任亞洲 企業領袖協會(Asia Business Council)主席，協助成立CAPRI(亞太堅韌研究基金會 )為第一個總部在台灣的國際NGO， 串聯更多國際合作交流與公益事務。

蔡明忠擁有臺灣大學法律學士學位和美國喬治城大學法律碩士學位， 於2003年榮獲《機構投資人》雜誌「臺灣最佳執行長」； 2009年《歐元》雜誌「大中華區金融業卓越貢獻獎」 個人成就獎；2010年起連續七年榮獲《亞洲公司治理》雜誌「 亞洲企業領袖成就獎」；2015~2016年《亞洲公司治理》 雜誌亞洲企業領袖成就獎(Asian Corporate Director Recognition Awards)及亞洲地區最佳投資者關係執行長獎(Asia’s Best CEO-Investor Relations)；2017年以帶領台灣大哥大成為「 永續數位匯流領航者」的卓越成就，獲得臺灣永續獎最高榮耀「 企業永續傑出人物獎」肯定；2016年獲《哈佛商業評論》 評選為「臺灣CEO 50強」，2022、2020年均榮獲《哈佛商業評論》「臺灣C EO 100強」。

富邦集團董事長蔡明忠(左)今(18)日獲東海大學頒發名 譽管理博士學位，由東海大學校長張國恩頒授學位證書。（圖／富邦金控）

東海大學今(18)日舉行頒授富邦集團董事長蔡明忠(左三 )名譽管理博士學位典禮，前副總統蕭萬長(左四) 、前臺大校長管中閔(左二)蒞臨致詞， 典禮邀請台中市副市長王育敏(右一) 、臺大校長陳文章(右二)到場觀禮。（圖／富邦金控）