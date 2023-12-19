富邦集團董事長蔡明忠獲頒東海大學名譽管理博士學位

富邦集團董事長蔡明忠今(18)日獲東海大學頒發名譽管理博士學位。蔡明忠於1981年加入富邦集團，引領集團成長發展，審時度勢開創嶄新商機，時至今日，富邦集團資產總額逾新台幣12兆元，連續第3年蟬聯台灣第1大集團，版圖橫跨金融、電信、電商等領域。富邦集團近年更積極投入永續發展，善盡企業社會責任，並為國內企業首創結合運動與永續，推動「Run For Green™」倡議計畫，致力創造社會共好。
東海大學今日舉行名譽管理博士頒授典禮，由東海大學董事會董事長吳清邁、校長張國恩及東海師長、校友參加，前副總統蕭萬長、前臺大校長管中閔蒞臨致詞，台中市副市長王育敏及眾多貴賓亦到場祝賀。富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦金控董事長蔡明興等家族成員齊聚出席觀禮，諸多好友及富邦集團高階主管也到場觀禮。
東海大學校長張國恩致詞時表示，蔡明忠董事長在民國63年夏天考入東海企管系，締結與東海大學的緣分，東海創校68年以來曾頒贈7位名譽博士，蔡明忠董事長為第八位名譽博士。蔡明忠董事長於1981年加入富邦集團後，除了引領集團成長發展，致力永續經營，將富邦集團打造為台灣最完整、多元的金融集團，經營觸角更延伸至不動產、電信媒體、有線電視、電子商務、文創及公益領域。富邦集團亦發起台灣高鐵建設，為高鐵五大原始股東之一，對台灣交通建設發展貢獻卓著。多年來，蔡明忠董事長總能無懼挑戰、開創新局，已成為眾所矚目的亞洲企業領袖，成就斐然。
富邦集團董事長蔡明忠在今日的名譽博士典禮致詞時表示，東海大學自創校以來傳承開明與創新，擁有高度的開創精神（Pioneering spirit），學術地位優異並屢獲肯定，今年連續四年奪下英國泰晤士「世界大學影響力排名」台灣（非醫藥類）私立大學第一名。獲頒東海大學名譽管理博士學位，是至為崇高的榮耀，這次懷著感恩與惶恐的心情受頒名譽博士，感恩的是東海大學是自己作為企業家的啟蒙老師，謹此感恩東海的培育；惶恐的是，過去曾動念攻讀博士而未付諸實現，今日誠惶誠恐地接受名譽博士學位，希望今後個人所作所為能不辱母校授與的殊榮。
蔡明忠也指出，現今的時代相較過往，更加變化莫測，因應變化加劇的新時局，鼓勵青年世代培養「新3C」：創造力(Creativity)、協作力(Collaboration)、追求共好(Common good)。具有創造力的企業能夠超前部署，引領變革，具備創造力的個人，不受環境束縛，可以在複雜的變局中解決難題；培養Collaboration同樣重要，一個人力量有限，串聯團隊的力量和資源，可以爬更高、走更遠；最重要的是擁抱Common good，每一個人都是這個世界的一份子，生命與地球緊緊相繫，惟有創造共存、共榮、共好的利益，才能持續在這個地球上安身立命。
富邦集團的發展，從1961年自10人規模的產物保險公司起家，發展至今，員工超過6.8萬人，富邦金控擁有超過1,300萬客戶，momo超過1,400萬客戶，台灣大哥大2023年底前也將達到近千萬客戶數，集團所提供的服務與台灣民眾每天的生活息息相關，影響力深入社會各個角落。蔡明忠率領富邦集團打造良好的企業文化，不斷融合接納併入的事業體，抱持讓「我」可以變成「我們」的經營哲學，帶領集團持續創造高峰。
富邦集團在金融領域，聚焦多元化經營與併購，抓緊金融開放的契機，打造橫跨銀行、證券、保險的「金融百貨」，從證券六合一到併購台北銀行，多次危機入市，跨海併購香港銀行、荷商ING人壽。去年合併日盛金控，也寫下台灣首宗「金金併」的歷史里程碑。
在電信及電商領域方面，台灣大哥大為第一家率先宣告轉型為新世代網路科技公司的電信業，今年12月與台灣之星合併後，「新台灣大」將更快速整合momo購物，創建電信、網路、媒體與電子商務「聚合為一」的平台。
蔡明忠帶領富邦集團除了持續開拓多元創新服務，更致力推動企業永續經營，邁向社會共好，展現企業領導人的「當責」高度。富邦於2021年成立60周年之際推動「Run For Green™」，不僅是國內企業首創結合運動與永續，更代表富邦集團發展的重要方針，期許富邦能與政府、企業及每一個人，以破釜沉舟的決心面對氣候危機加速前行。
為了幫助台灣更接軌國際，蔡明忠積極投入國際事務，2013年參與發起亞洲慈善與社會中心(Centre for Asian Philanthropy and Society)並擔任理事，2021年至2023年也曾任亞洲企業領袖協會(Asia Business Council)主席，協助成立CAPRI(亞太堅韌研究基金會)為第一個總部在台灣的國際NGO，串聯更多國際合作交流與公益事務。
蔡明忠擁有臺灣大學法律學士學位和美國喬治城大學法律碩士學位，於2003年榮獲《機構投資人》雜誌「臺灣最佳執行長」； 2009年《歐元》雜誌「大中華區金融業卓越貢獻獎」個人成就獎；2010年起連續七年榮獲《亞洲公司治理》雜誌「亞洲企業領袖成就獎」；2015~2016年《亞洲公司治理》雜誌亞洲企業領袖成就獎(Asian Corporate Director Recognition Awards)及亞洲地區最佳投資者關係執行長獎(Asia’s Best CEO-Investor Relations)；2017年以帶領台灣大哥大成為「永續數位匯流領航者」的卓越成就，獲得臺灣永續獎最高榮耀「企業永續傑出人物獎」肯定；2016年獲《哈佛商業評論》評選為「臺灣CEO 50強」，2022、2020年均榮獲《哈佛商業評論》「臺灣CEO 100強」。
富邦集團董事長蔡明忠(左)今(18)日獲東海大學頒發名譽管理博士學位，由東海大學校長張國恩頒授學位證書。（圖／富邦金控）
東海大學今(18)日舉行頒授富邦集團董事長蔡明忠(左三)名譽管理博士學位典禮，前副總統蕭萬長(左四) 、前臺大校長管中閔(左二)蒞臨致詞，典禮邀請台中市副市長王育敏(右一) 、臺大校長陳文章(右二)到場觀禮。（圖／富邦金控）