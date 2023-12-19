從張忠謀手中接掌5年 台積電董座劉德音2024卸任退休

台積電（TSMC）今（19）日宣布，董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將於明年股東大會後退休。

根據台積電，劉德音 1993 年加入台積公司，並在創辦人張忠謀於 2018 年 6 月退休後，接任董事長職位。在其董事長任內，劉德音重申公司對其使命的承諾，並著重在強化公司治理及企業競爭力，尤其是在技術領先、數位卓越及全球布局。

劉德音表示，「過去 30 年，在台積公司貢獻己力，對我來說是一趟非凡的旅程，我要特別謝謝我們非常有才華的團隊，並肩將公司打造成今日的業界指標企業，而我能在我們傳奇的創辦人退休後接下台積公司董事長一職，更是一項殊榮。」

劉德音說道，「我現在希望能退而不休，以不同的方式回饋我數十年的半導體經驗，多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。」他補充，會與董事會致力公司治理至任期屆滿。

至於誰會接下他的棒子？台積電表示，台積公司「提名及公司治理暨永續委員會」推薦總裁暨副董事長魏哲家接下新任董事長之位，但要以明年 6 月下屆董事會選舉結果為主。

台積電創立於 1987 年。根據該公司，2022 年，台積電提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 288 種製程技術，為 532 個客戶生產 1 萬 2,698 種不同產品。