新冠變異株「JN.1」佔比增恐將成主流病毒　羅一鈞估明年春節前後迎新冠疫情高峰

新冠病毒新變異株「JN.1」在全球占比快速上升，受到國際關注，疾管署發言人羅一鈞今（19）日在例行記者會上說，COVID-19變異株JN.1在本土檢出佔比3%，但在歐美國家明顯增加，很可能成為國內下一波主流株，目前預估在明年春節前後新冠疫情將達高峰，由於XBB疫苗對JN.1也有保護力，呼籲民眾盡速施打。

疾管署表示，國內上週(12/12-12/18)新增258例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週(12/5-12/11)新增232例上升，新增病例中99%未接種新冠XBB疫苗；另上週新增32例死亡病例。

根據近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 (81%)為主，其次為XBB.1.9.1 (6%)、BA.2.86 (5%)及JN.1 (3%)等；境外檢出病毒株以EG.5 (53%)為主，其次為JN.1 (28%)及BA.2.86 (5%)等。

羅一鈞解釋，JN.1為BA.2.86子代變異株，於多國占比快速上升，其中新加坡占比約60%，已成為該國主流變異株。世界衛生組織(WHO)於今(2023)年11月23日表示，依現有證據顯示，BA.2.86及衍生變異株(如:JN.1)可能具有較高免疫逃脫性，占比呈上升趨勢，惟疾病嚴重度並未上升，風險評估結果為「低風險」。

依據荷蘭今年10月9日至12月5日針對60歲以上接種新冠XBB.1.5疫苗效益研究顯示，對於預防感染後住院保護力可達70.7％；預防重症(住加護病房)保護力可達73.3％。

另WHO亦於12月13日公布最新疫苗建議，以及美國何大一博士團隊最新研究，現有XBB.1.5疫苗對於XBB系列(EG.5、HK.3及HV.1等)及BA.2.86系列(BA.2.86、JN.1等)之變異株皆有保護力。

國內新冠XBB疫苗已累計接種69.9萬人次，近七日(12/12-12/18)接種人次4.98萬，亦較前期(12/5-12/11)4.34萬人次增加14.7%，創近6週新高，顯示民眾接種意願升高。

羅一鈞說，目前研判JN.1很有可能成為國內下一波主流病毒株，疾管署研判新冠疫情會在明年1月中下旬升溫達高峰，每日將新增1萬8千例至2萬例。

羅一鈞提醒，考量新冠可能在冬季再度升溫，且接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，因此提醒6個月以上民眾，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。