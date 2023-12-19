Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

新冠變異株「JN.1」佔比增恐將成主流病毒　羅一鈞估明年春節前後迎新冠疫情高峰

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/19 16:37
112年12月19日，疾管署例行記者會上疾管署發言人羅一鈞說，COVID-19變異株JN.1在本土檢出佔比3%，但在歐美國家明顯增加。（圖...

112年12月19日，疾管署例行記者會上疾管署發言人羅一鈞說，COVID-19變異株JN.1在本土檢出佔比3%，但在歐美國家明顯增加。（圖...

新冠病毒新變異株「JN.1」在全球占比快速上升，受到國際關注，疾管署發言人羅一鈞今（19）日在例行記者會上說，COVID-19變異株JN.1在本土檢出佔比3%，但在歐美國家明顯增加，很可能成為國內下一波主流株，目前預估在明年春節前後新冠疫情將達高峰，由於XBB疫苗對JN.1也有保護力，呼籲民眾盡速施打。

疾管署表示，國內上週(12/12-12/18)新增258例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週(12/5-12/11)新增232例上升，新增病例中99%未接種新冠XBB疫苗；另上週新增32例死亡病例。

根據近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 (81%)為主，其次為XBB.1.9.1 (6%)、BA.2.86 (5%)及JN.1 (3%)等；境外檢出病毒株以EG.5 (53%)為主，其次為JN.1 (28%)及BA.2.86 (5%)等。

羅一鈞解釋，JN.1為BA.2.86子代變異株，於多國占比快速上升，其中新加坡占比約60%，已成為該國主流變異株。世界衛生組織(WHO)於今(2023)年11月23日表示，依現有證據顯示，BA.2.86及衍生變異株(如:JN.1)可能具有較高免疫逃脫性，占比呈上升趨勢，惟疾病嚴重度並未上升，風險評估結果為「低風險」。

依據荷蘭今年10月9日至12月5日針對60歲以上接種新冠XBB.1.5疫苗效益研究顯示，對於預防感染後住院保護力可達70.7％；預防重症(住加護病房)保護力可達73.3％。

另WHO亦於12月13日公布最新疫苗建議，以及美國何大一博士團隊最新研究，現有XBB.1.5疫苗對於XBB系列(EG.5、HK.3及HV.1等)及BA.2.86系列(BA.2.86、JN.1等)之變異株皆有保護力。

國內新冠XBB疫苗已累計接種69.9萬人次，近七日(12/12-12/18)接種人次4.98萬，亦較前期(12/5-12/11)4.34萬人次增加14.7%，創近6週新高，顯示民眾接種意願升高。

羅一鈞說，目前研判JN.1很有可能成為國內下一波主流病毒株，疾管署研判新冠疫情會在明年1月中下旬升溫達高峰，每日將新增1萬8千例至2萬例。

羅一鈞提醒，考量新冠可能在冬季再度升溫，且接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，因此提醒6個月以上民眾，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。
JN.1
新冠肺炎
新冠病毒
變異株
疾管署
疫情高峰
XBB.1.5疫苗
新冠疫苗

相關新聞

A降B升、腺病毒佔比增！羅一鈞：春節期間恐爆B流疫情
A降B升、腺病毒佔比增！羅一鈞：春節期間恐爆B流疫情
2023/12/12 19:27
乘船逃離的脫北者：疫情後許多人被餓死、被迫觀看散播南韓文化的青少年遭公開槍決
乘船逃離的脫北者：疫情後許多人被餓死、被迫觀看散播南韓文化的青少年遭公開槍決
2023/12/08 17:01
機場定點監測84人陽性 首驗出肺炎黴漿菌 近7成為流感
機場定點監測84人陽性 首驗出肺炎黴漿菌 近7成為流感
2023/12/08 15:35
呼吸道疾病治療曙光 研究：清冠一號對黴漿菌、流感、腸病毒均有效
呼吸道疾病治療曙光 研究：清冠一號對黴漿菌、流感、腸病毒均有效
2023/12/01 17:59
黴漿菌之亂引恐慌！羅一鈞：中國疫情轉向 近期以流感為主
黴漿菌之亂引恐慌！羅一鈞：中國疫情轉向 近期以流感為主
2023/12/01 14:54

更新時間 : 2023-12-19 21:09 GMT+08:00

最受歡迎

超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【台灣2024大選倒數25天】12/20將舉辦首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選倒數25天】12/20將舉辦首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
〈時評〉台灣首批碳權交易年底實施 創造企業減碳誘因也助創新
〈時評〉台灣首批碳權交易年底實施 創造企業減碳誘因也助創新
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾