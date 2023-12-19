Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

立院通過囤房稅2.0修法三讀　稅率最高4.8%、改採「全國歸戶」 專家：將帶來5大變化

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/19 16:24
立法院會19日三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例部分條文修正，「非自住」的住家用房屋將採全國歸戶，法定稅率區間調升為2%至4.8%。圖為...

立法院會19日三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例部分條文修正，「非自住」的住家用房屋將採全國歸戶，法定稅率區間調升為2%至4.8%。圖為...

立法院會今天三讀通過攸關囤房稅2.0的「房屋稅條例」部分條文修正，未來持有房屋數量將改採「全國歸戶」，並以「全數累進」方式計稅，房屋稅率調高為2%至4%，將自民國113年7月1日執行，114年5月正式開徵。

「非自住」房屋將採全國歸戶，稅率區間將從原訂1.5%至3.6%，調高為2%至4.8%，地方政府應參考財政部公告基準，按房屋所有人全國持有戶數，訂定差別稅率，並採「全數累進」課徵。

為鼓勵釋出空屋至租賃市場，另調降「出租且申報租賃所得達租金標準」，以及為顧及「繼承取得共有住家用房屋」，因難達共識而不得以造成空置情形，兩者皆由現行的1.5%至3.6%，調低至1.5%至2.4%。

建商待銷售房屋部分，考量到建商可增加房屋市場，以及價格較高，購屋者多需一段時間下決定，應給予合理銷售期間等因素，持有期間2年以內的房屋，稅率調整為2%至3.6%，超過2年的餘屋，則適用非自住住家用房屋稅率的2%至4.8%。

根據中央社，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，修法後最後稅率從3.6%提高到4.8%，對囤房者，以及餘屋量大的建商影響最為鮮明。

張旭嵐預估，未來房市將出現房產重新配置，減少再高稅率縣市的持有量；出租換取降低稅率，讓租屋市場有更多房源；捨新房買中古屋，因越新的住宅房屋稅越高；建商也可能會更傾向完銷預售屋，避免新成屋備課重稅，以及更積極讓利出售高價產品。
囤房稅
房屋稅
非自住稅率
出租
房屋

相關新聞

大直街民宅下陷•台北市長蔣萬安：以公辦都更方式重建　已購預售屋想解約•法務局可諮詢
大直街民宅下陷•台北市長蔣萬安：以公辦都更方式重建　已購預售屋想解約•法務局可諮詢
2023/09/09 20:36
【更新】大直民宅坍塌綠質疑北市府疏失•蔣萬安：依規則執行　住戶長期安置、考慮徵用旅館
【更新】大直民宅坍塌綠質疑北市府疏失•蔣萬安：依規則執行　住戶長期安置、考慮徵用旅館
2023/09/08 15:00
台灣行政院推囤房稅2.0打擊閒置空屋　建商：餘屋稅率最高4.8%「非常不公平」
台灣行政院推囤房稅2.0打擊閒置空屋　建商：餘屋稅率最高4.8%「非常不公平」
2023/07/06 18:09
保障台灣居住安全！內政部營建署：私有建物耐震補強　每件最高補助450萬元
保障台灣居住安全！內政部營建署：私有建物耐震補強　每件最高補助450萬元
2022/09/19 14:13
台灣上半年刷卡額衝1.54兆 創近5年同期次高！
台灣上半年刷卡額衝1.54兆 創近5年同期次高！
2022/08/11 21:21

更新時間 : 2023-12-19 21:08 GMT+08:00

最受歡迎

超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【台灣2024大選倒數25天】12/20將舉辦首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選倒數25天】12/20將舉辦首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
〈時評〉台灣首批碳權交易年底實施 創造企業減碳誘因也助創新
〈時評〉台灣首批碳權交易年底實施 創造企業減碳誘因也助創新
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾