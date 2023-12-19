立院通過囤房稅2.0修法三讀　稅率最高4.8%、改採「全國歸戶」 專家：將帶來5大變化

立法院會今天三讀通過攸關囤房稅2.0的「房屋稅條例」部分條文修正，未來持有房屋數量將改採「全國歸戶」，並以「全數累進」方式計稅，房屋稅率調高為2%至4%，將自民國113年7月1日執行，114年5月正式開徵。

「非自住」房屋將採全國歸戶，稅率區間將從原訂1.5%至3.6%，調高為2%至4.8%，地方政府應參考財政部公告基準，按房屋所有人全國持有戶數，訂定差別稅率，並採「全數累進」課徵。

為鼓勵釋出空屋至租賃市場，另調降「出租且申報租賃所得達租金標準」，以及為顧及「繼承取得共有住家用房屋」，因難達共識而不得以造成空置情形，兩者皆由現行的1.5%至3.6%，調低至1.5%至2.4%。

建商待銷售房屋部分，考量到建商可增加房屋市場，以及價格較高，購屋者多需一段時間下決定，應給予合理銷售期間等因素，持有期間2年以內的房屋，稅率調整為2%至3.6%，超過2年的餘屋，則適用非自住住家用房屋稅率的2%至4.8%。

根據中央社，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，修法後最後稅率從3.6%提高到4.8%，對囤房者，以及餘屋量大的建商影響最為鮮明。

張旭嵐預估，未來房市將出現房產重新配置，減少再高稅率縣市的持有量；出租換取降低稅率，讓租屋市場有更多房源；捨新房買中古屋，因越新的住宅房屋稅越高；建商也可能會更傾向完銷預售屋，避免新成屋備課重稅，以及更積極讓利出售高價產品。