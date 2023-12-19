Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良

124隻汪星人參與演出，享專屬化妝師還愛耍大牌

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/12/19 17:26
《人犬》將於12月29日台灣上映。（圖／索尼影業）

《人犬》將於12月29日台灣上映。（圖／索尼影業）

法國名導盧貝松（Luc Besson）三度來台，此次為宣傳最新電影《人犬》來台待到昨（18）日，坎城影帝男主角卡賴伯里瓊斯（Caleb LandryJones）也驚喜現身，於媒體試片分享幕後花絮及人生哲學，特別放映場上週開賣後立即秒殺，至今（19）日爛番茄觀眾評分高達95%，將於12月29日台灣上映。

「世界上最好的演員」爆炸性演出

【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良
劇照。（圖／索尼影業）

《人犬》由盧貝松自編自導，靈感來自在報紙上讀到的虐童新聞，他不禁去想像受虐兒長大以後的人生，全片使用124隻狗狗，描繪一個愛狗勝過一切的孩子，從小被有暴力傾向的父親關在狗籠裡生活，被子彈傷及脊椎導致半身不遂需一輩子坐輪椅，也因此被看成怪胎不被社會接納，只剩情同家人的狗作伴。

美國男星卡賴伯飾演心理扭曲的男主角道格拉斯，以《惡的序章》奪下坎城影帝，才34歲就曾演過《X戰警：第一戰》、《逃出絕命鎮》等電影，此次演出愛狗成痴的殘疾人士堪為爆炸性演出，瘋狂的角色設定包含面對狗群朗誦莎士比亞詩詞、化身變裝皇后唱起法國香頌、身穿露香肩桃紅色禮服，配戴偷來的名貴珠寶和黑幫血拚。

盧貝松和監製老婆大讚卡賴伯是「世界上最好的演員」，盧貝松說，《人犬》這個角色有很多面向和性格，感覺像是一人分飾多角，卡賴伯從美國搭機來法國拍戲時就帶著輪椅一起，在拍戲過程的五個月中他幾乎都坐著輪椅，甚至平常也會以奇怪扭曲的步伐去參加聚會非常敬業。

為了籌備角色，卡賴伯花了半年學習唱歌跳舞，到法國郊區和狼「同居」，並請教醫生脊椎受傷後身體的反應，卡賴柏表示，「我來自德州，在巴黎拍攝《人犬》，又因為宣傳這部電影來到台灣，即使地理距離很遙遠，但大家對於苦痛的感受都是共通的。」

坐輪椅怪咖或醜八怪都值得被愛

【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良
男主角卡賴伯與導演盧貝松。（圖／傳影互動）

盧貝松曾在拍攝《碧海藍天》使用海豚，此次動用超過百隻狗兒，他表示他愛海豚的自由及狗的忠誠，但其實兩部片的主題都在探討「痛苦」，他為了寫《犬人》劇本訪問多位殘疾人事，「許多人面對不幸會問為什麼，希望別人有答案，這也是所有信仰的開端，但答案都在自己心中。」

道格拉斯雖有殘疾但卻很有愛心，透過演戲及愛情找到救贖，雖然被背叛但沒有讓羞辱成為犯罪的理由，當他面對敵人攻擊，他領軍群狗奮力一搏，電影裡提及「弱者總會找到生存方式」，但或許藏在缺陷外表下的是一顆強大的心，盧貝松表示，你想成為怎麼樣的人取決於你做了什麼。

片中關於有暴力傾向的父親、出軌的男導演，賦予男性角色負面形象似乎是盧貝松對於自己父親下意識的投射，而男主角也帶有導演自傳式色彩，盧貝松用電影回應過去，卡賴伯也向男主角犬人學習昇華痛苦。

雖擁有生物學大學文憑男主角卻被視為怪咖找工作四處碰壁，最後是一群同樣被社會瞧不起的人願意接納他提供演出機會，讓他能短暫逃離現實並賺錢養活自己，卡賴伯說，男主角試圖把痛苦轉化成新生命，而他自己也嘗試做一樣的事。

這部電影看似被設定成悲劇，但許多觀眾看完後被汪星人的忠誠感動，如同主角在片中裡提到一個悲傷的事實：「狗唯一的缺點就是相信人類」，盧貝松說，「狗教會人類如何無條件的去愛，即便你坐在輪椅上或是個醜八怪，牠們都愛你。」雖然狗狗們的愛恐成為牠們的弱點，但如同道格拉斯的不怨天由人，良善始終是一種選擇，痛苦不該成為邪惡的理由，最後蓋棺論定取決於你做了什麼，而不是銀行存款數字或工作職稱。

超大牌的汪星人有專屬化妝師

【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良
劇照。（圖／索尼影業）

大家或許好奇和124隻犬類共事到底是怎麼回事？肯定是一片混亂！如果真如電影裡所演的，道格拉斯和狗狗們能心靈相通，那拍攝起來可簡單多了，但事實卻背道而馳！

盧貝松透露，有6隻狗明星從洛杉磯飛來，有些很大牌不願和別隻狗工作，有些很孤僻只想獨處，他還請了一位專業的狗狗化妝師，她擁有自己的拖車，裡面附屬沙發、按摩室、洗澡間等豪華設施，每隻狗狗進去都很享受，而有些狗看起來太乖，必須幫牠們畫刀疤，像《瘋狂麥斯：憤怒道》裡面的壞狗。

最後，盧導不忘嘴一下海豚，他說還是狗比較好拍，因為海豚每拍個幾分鐘就要去「色色」一下，一天可以做上20次，「我愛海豚！」笑翻眾人。


預告。（影／YouTube）
盧貝松
人犬
法國
美國
男星
Caleb LandryJones
汪星人
電影
娛樂
哲學
人生
影評
Luc Besson
索尼影業
坎城影帝
虐童

相關新聞

北韓證實18日發射洲際飛彈　抗議韓美協議明年進行核作戰演習
北韓證實18日發射洲際飛彈　抗議韓美協議明年進行核作戰演習
2023/12/19 12:11
北韓發射短程飛彈數小時後再射洲際飛彈　射程可涵蓋美國本土全境
北韓發射短程飛彈數小時後再射洲際飛彈　射程可涵蓋美國本土全境
2023/12/18 12:22
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
2023/12/17 16:25
蔓延美國16州 獸醫曝2品種狗兒最易感染非典型呼吸道疾病
蔓延美國16州 獸醫曝2品種狗兒最易感染非典型呼吸道疾病
2023/12/17 15:06
象徵浴火重生！巴黎聖母院重建工程如期進行 著名銅製風向雞重新安放塔尖
象徵浴火重生！巴黎聖母院重建工程如期進行 著名銅製風向雞重新安放塔尖
2023/12/17 14:11

更新時間 : 2023-12-19 21:08 GMT+08:00

最受歡迎

超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
【台灣2024大選倒數25天】12/20將舉辦首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
【台灣2024大選倒數25天】12/20將舉辦首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥
〈時評〉台灣首批碳權交易年底實施 創造企業減碳誘因也助創新
〈時評〉台灣首批碳權交易年底實施 創造企業減碳誘因也助創新
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾