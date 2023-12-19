【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良

法國名導盧貝松（Luc Besson）三度來台，此次為宣傳最新電影《人犬》來台待到昨（18）日，坎城影帝男主角卡賴伯里瓊斯（Caleb LandryJones）也驚喜現身，於媒體試片分享幕後花絮及人生哲學，特別放映場上週開賣後立即秒殺，至今（19）日爛番茄觀眾評分高達95%，將於12月29日台灣上映。

「世界上最好的演員」爆炸性演出



劇照。（圖／索尼影業）

《人犬》由盧貝松自編自導，靈感來自在報紙上讀到的虐童新聞，他不禁去想像受虐兒長大以後的人生，全片使用124隻狗狗，描繪一個愛狗勝過一切的孩子，從小被有暴力傾向的父親關在狗籠裡生活，被子彈傷及脊椎導致半身不遂需一輩子坐輪椅，也因此被看成怪胎不被社會接納，只剩情同家人的狗作伴。

美國男星卡賴伯飾演心理扭曲的男主角道格拉斯，以《惡的序章》奪下坎城影帝，才34歲就曾演過《X戰警：第一戰》、《逃出絕命鎮》等電影，此次演出愛狗成痴的殘疾人士堪為爆炸性演出，瘋狂的角色設定包含面對狗群朗誦莎士比亞詩詞、化身變裝皇后唱起法國香頌、身穿露香肩桃紅色禮服，配戴偷來的名貴珠寶和黑幫血拚。

盧貝松和監製老婆大讚卡賴伯是「世界上最好的演員」，盧貝松說，《人犬》這個角色有很多面向和性格，感覺像是一人分飾多角，卡賴伯從美國搭機來法國拍戲時就帶著輪椅一起，在拍戲過程的五個月中他幾乎都坐著輪椅，甚至平常也會以奇怪扭曲的步伐去參加聚會非常敬業。

為了籌備角色，卡賴伯花了半年學習唱歌跳舞，到法國郊區和狼「同居」，並請教醫生脊椎受傷後身體的反應，卡賴柏表示，「我來自德州，在巴黎拍攝《人犬》，又因為宣傳這部電影來到台灣，即使地理距離很遙遠，但大家對於苦痛的感受都是共通的。」

坐輪椅怪咖或醜八怪都值得被愛



男主角卡賴伯與導演盧貝松。（圖／傳影互動）

盧貝松曾在拍攝《碧海藍天》使用海豚，此次動用超過百隻狗兒，他表示他愛海豚的自由及狗的忠誠，但其實兩部片的主題都在探討「痛苦」，他為了寫《犬人》劇本訪問多位殘疾人事，「許多人面對不幸會問為什麼，希望別人有答案，這也是所有信仰的開端，但答案都在自己心中。」

道格拉斯雖有殘疾但卻很有愛心，透過演戲及愛情找到救贖，雖然被背叛但沒有讓羞辱成為犯罪的理由，當他面對敵人攻擊，他領軍群狗奮力一搏，電影裡提及「弱者總會找到生存方式」，但或許藏在缺陷外表下的是一顆強大的心，盧貝松表示，你想成為怎麼樣的人取決於你做了什麼。

片中關於有暴力傾向的父親、出軌的男導演，賦予男性角色負面形象似乎是盧貝松對於自己父親下意識的投射，而男主角也帶有導演自傳式色彩，盧貝松用電影回應過去，卡賴伯也向男主角犬人學習昇華痛苦。

雖擁有生物學大學文憑，男主角卻被視為怪咖找工作四處碰壁，最後是一群同樣被社會瞧不起的人願意接納他提供演出機會，讓他能短暫逃離現實並賺錢養活自己，卡賴伯說，男主角試圖把痛苦轉化成新生命，而他自己也嘗試做一樣的事。

這部電影看似被設定成悲劇，但許多觀眾看完後被汪星人的忠誠感動，如同主角在片中裡提到一個悲傷的事實：「狗唯一的缺點就是相信人類」，盧貝松說，「狗教會人類如何無條件的去愛，即便你坐在輪椅上或是個醜八怪，牠們都愛你。」雖然狗狗們的愛恐成為牠們的弱點，但如同道格拉斯的不怨天由人，良善始終是一種選擇，痛苦不該成為邪惡的理由，最後蓋棺論定取決於你做了什麼，而不是銀行存款數字或工作職稱。

超大牌的汪星人有專屬化妝師



劇照。（圖／索尼影業）

大家或許好奇和124隻犬類共事到底是怎麼回事？肯定是一片混亂！如果真如電影裡所演的，道格拉斯和狗狗們能心靈相通，那拍攝起來可簡單多了，但事實卻背道而馳！

盧貝松透露，有6隻狗明星從洛杉磯飛來，有些很大牌不願和別隻狗工作，有些很孤僻只想獨處，他還請了一位專業的狗狗化妝師，她擁有自己的拖車，裡面附屬沙發、按摩室、洗澡間等豪華設施，每隻狗狗進去都很享受，而有些狗看起來太乖，必須幫牠們畫刀疤，像《瘋狂麥斯：憤怒道》裡面的壞狗。

最後，盧導不忘嘴一下海豚，他說還是狗比較好拍，因為海豚每拍個幾分鐘就要去「色色」一下，一天可以做上20次，「我愛海豚！」笑翻眾人。



預告。（影／YouTube）