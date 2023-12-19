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地震活動達2週 冰島再傳火山爆發 知名景點藍湖溫泉關閉

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/19 15:24
2023年12月18日，冰島格林達維克（Grindavik）火山爆發。（圖／路透社Civil Protection of Iceland）...

2023年12月18日，冰島格林達維克（Grindavik）火山爆發。（圖／路透社Civil Protection of Iceland）...

經過了兩週的地震活躍期，冰島西南端雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）一處火山 18 日終於噴發，所幸政府上個月就已事先撤離了附近一座小鎮居民。

路透社BBC 報導，火山爆發地點距離漁村格林達維克（Grindavik）僅 4 公里，而格林達維克距首都雷克雅維克（Reykjavik）僅 42 公里之遙。地表裂縫長達3.5公里，岩漿不斷湧出，噴發速度每秒 100 至 200 立方公尺，是這些年來噴發最劇的一次。

有關當局 11 月已將小鎮中的 4,000 名居民徹走，附近的藍湖地熱溫泉（Blue Lagoon）也已關閉。冰島外長在 X 表示，此次爆發事件並未影響冰島航班，國際航線正常運行。不過，鄰近雷克雅維克的凱夫拉維克（Keflavik）國際機場通報了班機起降延誤情況。

從畫面中可見，熔岩將天際與大地染成一片赤紅，對比暗夜尤為驚心。冰島氣象局表示，地動偵測顯示岩漿持續往西南移動，格林達維克噴發活動尚無止歇跡象。

冰島坐落在歐亞板塊與北美板塊之間，兩個板塊運動方向相反，是地震與火山噴發熱點。雖知火山活動存在，何時噴發仍難預測。今年 11 月中，格林達維克一陣天搖地動，路面裂開、建築結構毀損，居民半夜就緊急撤離。當時地震學家相信火山噴發在即，但地殼活動後又趨緩。

這些年來，雷克雅內斯半島人煙罕至之地發生了數起噴發事件。2021 年 3 月，法格拉達爾（Fagradalsfjall）火山爆發，熔岩從 500 至 750 公尺長的地表裂隙湧出。當年該區火山活動持續了 6 個月，吸引了數千冰島人與遊客前往參觀。2022 年 8 月，同地區發生了長達 3 週的噴發活動，今年 7 月亦有一次。

地震活動達2週 冰島再傳火山爆發 知名景點藍湖溫泉關閉

地震活動達2週 冰島再傳火山爆發 知名景點藍湖溫泉關閉
2023年12月18日，冰島格林達維克（Grindavik）火山爆發。（圖／路透社Civil Protection of Iceland）
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更新時間 : 2023-12-19 21:08 GMT+08:00

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