地震活動達2週 冰島再傳火山爆發 知名景點藍湖溫泉關閉

經過了兩週的地震活躍期,冰島西南端雷克雅內斯半島(Reykjanes peninsula)一處火山 18 日終於噴發,所幸政府上個月就已事先撤離了附近一座小鎮居民。

路透社、BBC 報導,火山爆發地點距離漁村格林達維克(Grindavik)僅 4 公里,而格林達維克距首都雷克雅維克(Reykjavik)僅 42 公里之遙。地表裂縫長達3.5公里,岩漿不斷湧出,噴發速度每秒 100 至 200 立方公尺,是這些年來噴發最劇的一次。

有關當局 11 月已將小鎮中的 4,000 名居民徹走,附近的藍湖地熱溫泉(Blue Lagoon)也已關閉。冰島外長在 X 表示,此次爆發事件並未影響冰島航班,國際航線正常運行。不過,鄰近雷克雅維克的凱夫拉維克(Keflavik)國際機場通報了班機起降延誤情況。

從畫面中可見,熔岩將天際與大地染成一片赤紅,對比暗夜尤為驚心。冰島氣象局表示,地動偵測顯示岩漿持續往西南移動,格林達維克噴發活動尚無止歇跡象。

冰島坐落在歐亞板塊與北美板塊之間,兩個板塊運動方向相反,是地震與火山噴發熱點。雖知火山活動存在,何時噴發仍難預測。今年 11 月中,格林達維克一陣天搖地動,路面裂開、建築結構毀損,居民半夜就緊急撤離。當時地震學家相信火山噴發在即,但地殼活動後又趨緩。

這些年來,雷克雅內斯半島人煙罕至之地發生了數起噴發事件。2021 年 3 月,法格拉達爾(Fagradalsfjall)火山爆發,熔岩從 500 至 750 公尺長的地表裂隙湧出。當年該區火山活動持續了 6 個月,吸引了數千冰島人與遊客前往參觀。2022 年 8 月,同地區發生了長達 3 週的噴發活動,今年 7 月亦有一次。



2023年12月18日,冰島格林達維克(Grindavik)火山爆發。(圖/路透社Civil Protection of Iceland)

Captivating close-up footage of the recent eruption on the Reykjanes Peninsula, which commenced just a few hours ago (December 19th, 2023)#Iceland #Eruption pic.twitter.com/J9zt223n3C