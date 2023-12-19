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Uber Eats 攜手Gogoro推10億「綠色永續外送方案」 購車、電池資費最高可省70,800 元

By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2023/12/19 15:20
112年12月19日Uber Eats宣布與Gogoro攜手合作，（左起）Uber Eats 台灣總經理李佳穎、經濟部次長林全能、環境部次...

112年12月19日Uber Eats宣布與Gogoro攜手合作，（左起）Uber Eats 台灣總經理李佳穎、經濟部次長林全能、環境部次...

今年全球升溫持續刷新歷史新高，且根據日前落幕的COP28氣候峰會報告，今年全球碳排創歷史新高，意味著各國的減碳行動需積極前進為引領外送產業和綠色智慧交通加速永續轉型，實踐淨零未來，Uber Eats 與 Gogoro 雙方在環境部及經濟部見證下，於今日（19 日）宣布跨界攜手推動近 10 億新台幣價值的「綠色永續外送方案」，協助外送合作夥伴選用綠色運具，響應政府淨零排放政策，預估2025年底倍增零碳外送行程至近40%。

環境部次長沈志修致詞時表示，氣候變遷的危機迫在眉睫，環境部從2016年起淘汰老舊燃油機車，迄今已達430萬輛；今年又推出汰換10年以上老舊燃油機車並選購電動機車的車主，每輛可獲得減碳獎勵與空汙補助共新台幣2,800元；此次雙雄攜手合作響應政府淨零政策，目標在2025年將電動機車的外送員從現有20%提升到40%，為淨零碳排啟動加速引擎，期待全民與企業共同響應，為下一代創造更優質的綠色家園。

經濟部次長林全能表示，為了邁向2050淨零碳排，經濟部推動的2023電動機車補助包含新購電動機車，重型與輕型等級每輛補助7,000元；小型輕型等級每輛補助5,100元，加上各地政府的補助，騎乘環境的充電及換電設施也在逐步加強中。經濟部也會持續穩定推動補助政策，與業者共同達成淨零目標，期許 Gogoro 相關方案能成為對外送產業的示範案例，引領更多同業投入電動機車的應用領域。

Uber Eats 攜手Gogoro推10億「綠色永續外送方案」 購車、電池資費最高可省70,800 元

Gogoro與Uber Eats聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案。（圖／Uber Eats）

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats 期許以隨點即送的便捷服務滿足各種生活所需，為消費者創造優質和精彩的生活，我們更致力於帶動外送產業的綠色轉型，號召消費者、外送合作夥伴及商家合作夥伴一同響應綠色行動。Uber Eats 目標於 2040 年於全球營運市場達到 100% 的零排放運具使用率，並於 2030 年實現全面汰除一次性塑膠包材。

李佳穎說，這次我們與率領智慧交通能源轉型的 Gogoro 成為策略夥伴，雙方提出最大規模的永續外送方案，搭配 Gogoro 智慧電動機車和佈局綿密的能源基礎建設，帶給外送合作夥伴安全、易取得、利多的永續電動機車與智慧電池交換技術的最佳選擇。

Gogoro 台灣總經理姜家煒表示，企業是加速落實台灣 2050 年淨零排放的重要力量。Gogoro致力於透過科技創新打造更乾淨、更智慧、更安全的城市，在台灣，已經有 26% 的機車物流使用 Gogoro 的電池交換系統。很高興與 Uber Eats 再次聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案，鼓勵更多人輕鬆加入綠色運具行列，樹立產業永續轉型的新典範。

此次外送和綠色運具兩大產業龍頭的強強合作之下， Uber Eats 平台上的外送合作夥伴將有機會獲得量身打造，包含限量智慧電動機車購車和電池資費優惠方案等四重好康大禮包，於兩年期間，外送合作夥伴透過優惠方案可最高省下價值達新台幣 70,800 元，包含油轉電早鳥獎勵、減碳趟次獎勵和電池使用費折抵金等。
Uber Eats
Gogoro
外送產業
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