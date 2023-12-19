Uber Eats 攜手Gogoro推10億「綠色永續外送方案」 購車、電池資費最高可省70,800 元

今年全球升溫持續刷新歷史新高，且根據日前落幕的COP28氣候峰會報告，今年全球碳排創歷史新高，意味著各國的減碳行動需積極前進！為引領外送產業和綠色智慧交通加速永續轉型，實踐淨零未來，Uber Eats 與 Gogoro 雙方在環境部及經濟部見證下，於今日（19 日）宣布跨界攜手推動近 10 億新台幣價值的「綠色永續外送方案」，協助外送合作夥伴選用綠色運具，響應政府淨零排放政策，預估2025年底倍增零碳外送行程至近40%。

環境部次長沈志修致詞時表示，氣候變遷的危機迫在眉睫，環境部從2016年起淘汰老舊燃油機車，迄今已達430萬輛；今年又推出汰換10年以上老舊燃油機車並選購電動機車的車主，每輛可獲得減碳獎勵與空汙補助共新台幣2,800元；此次雙雄攜手合作響應政府淨零政策，目標在2025年將電動機車的外送員從現有20%提升到40%，為淨零碳排啟動加速引擎，期待全民與企業共同響應，為下一代創造更優質的綠色家園。

經濟部次長林全能表示，為了邁向2050淨零碳排，經濟部推動的2023電動機車補助包含新購電動機車，重型與輕型等級每輛補助7,000元；小型輕型等級每輛補助5,100元，加上各地政府的補助，騎乘環境的充電及換電設施也在逐步加強中。經濟部也會持續穩定推動補助政策，與業者共同達成淨零目標，期許 Gogoro 相關方案能成為對外送產業的示範案例，引領更多同業投入電動機車的應用領域。

Gogoro與Uber Eats聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案。（圖／Uber Eats）

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats 期許以隨點即送的便捷服務滿足各種生活所需，為消費者創造優質和精彩的生活，我們更致力於帶動外送產業的綠色轉型，號召消費者、外送合作夥伴及商家合作夥伴一同響應綠色行動。Uber Eats 目標於 2040 年於全球營運市場達到 100% 的零排放運具使用率，並於 2030 年實現全面汰除一次性塑膠包材。

李佳穎說，這次我們與率領智慧交通能源轉型的 Gogoro 成為策略夥伴，雙方提出最大規模的永續外送方案，搭配 Gogoro 智慧電動機車和佈局綿密的能源基礎建設，帶給外送合作夥伴安全、易取得、利多的永續電動機車與智慧電池交換技術的最佳選擇。

Gogoro 台灣總經理姜家煒表示，企業是加速落實台灣 2050 年淨零排放的重要力量。Gogoro致力於透過科技創新打造更乾淨、更智慧、更安全的城市，在台灣，已經有 26% 的機車物流使用 Gogoro 的電池交換系統。很高興與 Uber Eats 再次聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案，鼓勵更多人輕鬆加入綠色運具行列，樹立產業永續轉型的新典範。

此次外送和綠色運具兩大產業龍頭的強強合作之下， Uber Eats 平台上的外送合作夥伴將有機會獲得量身打造，包含限量智慧電動機車購車和電池資費優惠方案等四重好康大禮包，於兩年期間，外送合作夥伴透過優惠方案可最高省下價值達新台幣 70,800 元，包含油轉電早鳥獎勵、減碳趟次獎勵和電池使用費折抵金等。