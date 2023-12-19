陳建州控大牙妨害名譽敗訴 檢方：確信為是實非故意捏造

「黑人」陳建州不認「大牙」周宜霈公開指控11年前於香港對其性騷，提出妨害名譽刑事告訴。北檢今（19）日表示，大牙有相當理由確信為真實，並非故意捏造，予不起訴處分。大牙也在臉書表示，「一直都相信正義會來。」

今年6月台灣Me Too 浪潮如火如荼，大牙於臉書公開指控，11年前和時任老闆陳建州赴香港錄製節目時，遭其闖入房間環抱性騷。陳建州與妻子范瑋琪共同對大牙提出民事訴訟，要求賠償新台幣1000萬元及刊登道歉啟事，後又撤告改控大牙涉嫌妨害名譽等罪。

檢察官傳喚相關證人及根據手機截圖等事證，認為大牙主觀上對於曾遭陳建州冷凍、在香港飯店內被騷擾等內容確認為事實，發文指控並非無中生有、杜撰虛擬。且檢方傳喚其好友、化妝師、前經紀人及現任經紀人等人證，皆證明大牙早於發表文章多年前，即持續提及遭黑人騷擾的事實，並要求遠離陳建州，可見並非故意捏造虛偽事實。

檢察官指出，大牙與陳建州都是演藝人員，在網路社群臉書的粉絲人數達數十萬、甚至上百萬人，加上「ME TOO事件」攸關性自主意識的社會議題，大牙揭露自身經驗進而闡述宣揚「希望女性在職場上要懂得保護自己」等語，所討論者已非僅涉個人私德事項，而與ME TOO事件的公共議題有關，將她不起訴處分。

大牙稍早於臉書抒發心情，稱「一直都相信正義會來，謝謝司法，也謝謝所有關心這件事情的朋友、家人及不知名的您們。我依舊相信做對的事，不需要猶豫，也希望這個消息能帶給那些仍深陷在me too 裡的朋友一個鼓勵及信心。加油！」