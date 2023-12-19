「給觀光好氣象」打造智慧科技旅遊　台灣交通部中央氣象署、觀光署合作再升級

為因應全球氣候變遷及提供遊客更貼心友善的旅遊服務資訊，交通部中央氣象署(下稱氣象署)與交通部觀光署(下稱觀光署)於昨(18)日簽署「觀光氣象合作備忘錄(MOU)」，期望透過雙方積極合作，使觀光與氣象緊密結合，提供遊客更便捷的旅遊服務，讓遊程規劃能更安心、順暢。

「觀光氣象合作備忘錄」簽署儀式，由運研所林繼國所長見證，觀光署周署長及氣象署程署長共同簽署。(中央氣象署提供)

「觀光氣象合作備忘錄」合作內容主要是以我國觀光活動及觀光署所轄 13 個國家風景區管理處為核心，藉由氣象署與觀光署共同合作擬定相關業務推廣策略及推動計畫，以促進觀光業務的發展與海氣象資訊之有效應用及交流合作，後續亦將結合觀光旅遊與氣象預警，共同推動智慧科技觀光，落實風景區永續經營及安全管理，以提供遊客更即時且友善的氣象資訊，進而提升國家風景區服務效能。

觀光署署長周永暉表示，目前氣象署「氣象隨選平臺（https://wede.cwa.gov.tw/hotspot）」已初步和該署合作揭露各國家風景區、自行車旅遊、每月精選活動等相關地點的天氣即時資訊，此外，「中央氣象署W-生活氣象」App及「中央氣象署L-樂活氣象」App，亦針對各國家風景區與國內熱門旅遊景點，提供一週天氣預報資訊供民眾查詢及進行遊程規劃參考；因此，精準氣象資訊的提供已成為發展觀光不可或缺的重要元素。

(取自氣象隨選平台)

氣象署署長程家平表示，氣象與生活息息相關，透過氣象跨領域科技應用合作，提供貼近各界需求的氣象服務，無論晴天或雨天，只要提前做好規劃，有準備好就是好天氣。

他指出，觀光是生活很重要的一部分，氣象署非常期待與觀光署的合作，提供觀光天氣資訊，更進一步朝向永續發展前進。氣象署的服務願景是「給生活好氣象」，相信透過此次合作可以鏈結更多的觀光領域服務，一起努力達成「給觀光好氣象」的合作願景，讓生活更美好！

周永暉署長進一步表示，現今遊客出遊前不僅要妥善的規劃行程，精準掌握天氣資訊更是讓旅程完美、安全的重要關鍵，期望藉由觀光氣象合作備忘錄的簽署，雙方能再加強合作，建立觀光與氣象的交流平臺，持續強化國家風景區內水域遊憩活動、自行車旅遊、智慧觀光及旅遊安全預警等品質，相信在雙方的共同努力下，臺灣的觀光旅遊發展將更具安全性、便捷度及國際競爭力！