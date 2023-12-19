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一顆吞肚就糟 水珠玩具藏安全風險 美國三大零售商停售

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/19 12:33
水珠玩具（圖／截自Amazon網站）

水珠玩具（圖／截自Amazon網站）

一種吸水就會膨脹的水珠玩具（water beads或稱水霧珠、魔法珠），一不小心吃下肚就會危害健康，不僅美國議員與官方呼籲禁售，美國三大零售業者亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）上周也自主宣布，即日起不再販售。

CNNABC 報導，水珠玩具是由吸水性極高的聚合物製成，美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission，CPSC）指出，一旦接觸液體，體積與重量就會膨脹至原本的 100 倍。美國國家毒物中心（National Capital Poison Center）更指，水珠膨脹可高達原體積的 150 至 1,500 倍，相當驚人。

倘若不慎吞入，可能會在體內膨脹，對孩童造成嚴重風險。又，由於水珠組成成分以水為主，一般X光難以照出位置，更添診治難度。今年 9 月，CPSC 就警告，吞食恐造成不適、嘔吐、脫水、腸阻塞，甚至危及生命，必要時必須手術取出。

此款「益智」玩具標榜可助兒童發展動作技能，但安全性問題，已被議員盯上。美國紐澤西州共和黨議員帕隆（Frank Pallone） 11 月提出了一項法案，要對水珠玩具祭出全國禁售令。帕隆表示，一小包玩具有數萬顆珠子，但只要一顆，就會讓孩子受害。這類玩具四處可購得，卻缺乏警語。

然而，儘管三大零售業皆基於安全理由停售水珠玩具，目前在亞馬遜及沃爾瑪網站上搜尋，仍能找到相關商品。
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更新時間 : 2023-12-19 14:26 GMT+08:00

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