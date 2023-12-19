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北韓證實18日發射洲際飛彈　抗議韓美協議明年進行核作戰演習

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/19 12:11
2023年12月18日，金正恩親自視察洲際彈道飛彈「火星-18」發射訓練（圖／KCNA via 路透社）

2023年12月18日，金正恩親自視察洲際彈道飛彈「火星-18」發射訓練（圖／KCNA via 路透社）

北韓昨日向東海發射一枚長程飛彈，今日透過官媒朝中社證實，昨日使用了固體燃料洲際飛彈「火星-18」進行「發射訓練」。

朝中社報導稱，「火星-18」最高飛行高度為6518.2公里，飛行時間4415秒（73分35秒），準確地落在東海公海上的目標水域。

北韓領導人金正恩親自參與了這場發射訓練，並強調，藉此機會可以清楚地表明，華盛頓以北韓為對象做出錯誤的決定時，我們將迅速準備何種行動、會做出怎麼樣的選擇。金正恩此番話是在威脅，北韓有事時可動用核武攻擊美國本土。

北韓證實18日發射洲際飛彈　抗議韓美協議明年進行核作戰演習
2023年12月18日，金正恩親自視察洲際彈道飛彈「火星-18」發射訓練（圖／KCNA via 路透社）

此次發射是繼今年4月和7月之後，北韓第3次發射可快速進行發射的固體燃料洲際飛彈「火星-18」。

韓聯社報導指出，北韓今年7月發射「火星-18」時，北韓稱其為「試射」，但這次則稱之為「發射訓練」，因此有分析認為，這可能代表著離北韓的實戰部署更進一步。

朝中社報導指出，金正恩對此次發射訓練表示非常滿意，並表示「美帝和其追隨者的惡劣對決野心不會自動減弱，我們絕對不能坐視動搖朝鮮半島地區和平與安全的魯莽、不負責任的敵人的各種軍事威脅行為」。

北韓也明確表示，此次發射「火星-18」是針對韓美在15日於核協議集團會議上，就核作戰演習達成協議表達抗議，因此勞動黨中央軍事委員會下令，採取強而有力的警告性應對措施，指責核協議集團是在公然透露出其大規模聯合軍演的企圖，是要對北韓進行「核報復」實戰化。
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