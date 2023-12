中國甘肅6.2強震 至少逾百死 零下十幾度增加救災難度

中國甘肅省 18 日深夜發生規模 6.2 淺層強震,甘肅、青海皆有傷亡,目前至少釀 111 死。

根據中國官媒新華社,甘肅省臨夏州積石山縣 18 日 23 時 59 分發生芮氏規模 6.2 地震,震源深度 10 公里。甘肅已 100 死、青海 11 死,水、電、交通、通訊等基礎設施受創,正全力救災。

路透社指出,本起強震發生在青藏高原邊緣。中國甘肅等西部省分,由於位在地殼活動活躍的青藏高原東圍,地震頻繁。中國史上死傷最慘重的地震發生於 2008 年,當年四川汶川遭遇規模 8 的強震襲擊,奪去近 7 萬條人命。

新華社表示,已啟動國家四級救災行動,出動 2,200 名消防等急難人員前往災區,軍警亦將協助救難工作。由於災區地勢高、天氣寒冷,救災重點將放在二次災害預防。

19 日早晨,臨夏州氣溫來到攝氏負 14 度,增加救援難度。上週起冷鋒過境,中國多地急凍,溫度直降。震災導致房舍倒塌,居民在寒風中裹著毛毯禦寒,不敢待在室內。

中國地震局指出,此次地震震源機制為逆衝型破裂。甘肅積石山縣震央方圓 200 公里內,1900 年來共發生過 3 次規模 6 以上地震。截至 19 日早晨,已發生 9 次規模 3 以上餘震,其中 2 次規模 4 以上。

