中國甘肅6.2強震 至少逾百死 零下十幾度增加救災難度

中國甘肅省 18 日深夜發生規模 6.2 淺層強震，甘肅、青海皆有傷亡，目前至少釀 111 死。

根據中國官媒新華社，甘肅省臨夏州積石山縣 18 日 23 時 59 分發生芮氏規模 6.2 地震，震源深度 10 公里。甘肅已 100 死、青海 11 死，水、電、交通、通訊等基礎設施受創，正全力救災。

路透社指出，本起強震發生在青藏高原邊緣。中國甘肅等西部省分，由於位在地殼活動活躍的青藏高原東圍，地震頻繁。中國史上死傷最慘重的地震發生於 2008 年，當年四川汶川遭遇規模 8 的強震襲擊，奪去近 7 萬條人命。

新華社表示，已啟動國家四級救災行動，出動 2,200 名消防等急難人員前往災區，軍警亦將協助救難工作。由於災區地勢高、天氣寒冷，救災重點將放在二次災害預防。

19 日早晨，臨夏州氣溫來到攝氏負 14 度，增加救援難度。上週起冷鋒過境，中國多地急凍，溫度直降。震災導致房舍倒塌，居民在寒風中裹著毛毯禦寒，不敢待在室內。

中國地震局指出，此次地震震源機制為逆衝型破裂。甘肅積石山縣震央方圓 200 公里內，1900 年來共發生過 3 次規模 6 以上地震。截至 19 日早晨，已發生 9 次規模 3 以上餘震，其中 2 次規模 4 以上。