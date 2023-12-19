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【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重

台灣長榮、萬海、陽明海運皆宣布暫停行經紅海

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/19 10:10
2023年11月20日，葉門反叛軍青年運動（Houthi）成員打開紅海船舶駕駛艙。（Houthi）（圖／路透社）

2023年11月20日，葉門反叛軍青年運動（Houthi）成員打開紅海船舶駕駛艙。（Houthi）（圖／路透社）

2021 年 COVID-19 疫情正酣之際，長榮海運承租的長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺事件，導致全球航運大亂，運價飆漲，如今危機再現。由伊朗支持的葉門什葉派反叛軍「青年運動」（The Houthi movement，The Houthis）以支持巴勒斯坦為名，在紅海、亞丁灣對行經船舶發動攻擊，許多攬貨業者不得不停駛或改道，運價料將起漲，而美國已攜手數國組成一支國際護衛艦隊，保護商船。

位置與重要性

此次危機發生位置是紅海南端、連接紅海與亞丁灣（Guld of Aden）的曼德海峽（Bab al-Mandab），夾在阿拉伯半島南端與非洲東北角之間。此地航運量佔全球貿易 12%，若以貨櫃運輸而論，更高達 30%。由於紅海連結歐洲與亞洲，並藉蘇伊士運河通往地中海，任何運輸中斷情況都將是全球貿易一大頭疼問題。

BBC 指出，一旦此地無法通行，船隻被迫繞遠路，改道非洲南端好望角，船期至少增加 10 天，成本多出數百萬美元。

危機原因

「青年運動」聲援巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas），宣稱要攻擊所有前往以色列的外籍商船，直到籠罩戰火中的加薩獲得醫藥與食糧補給。但事實上，各家外籍船隻皆受攻擊，就算並非前往以國。

「青年運動」武器精良，以無人機、火箭，甚至反艦彈道飛彈攻擊船舶，美國與英國戰艦這周以來攔截了多次攻擊。

國際海運業者停駛危險區域

眼看危險升高，航運業啟動緊急模式，國際四大攬運公司：快桅集團（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、達飛海運（CMA CGM）、地中海航運（MSC），15、16 日陸續暫停服務，或改道非洲好望角。光是這四家業者的攬運量，就達全球貨櫃貿易 53%。油輪業者料將跟進。

台灣貨櫃三雄亦受影響，根據中央社，基於船隊安全，長榮、萬海、陽明 18 日宣布暫停通行紅海，改道非洲南端好望角，或於附近水域靜候通知。長榮更是即日起拒收以色列貨物，在運價可能走高的預期下，三家業者 18 日股價齊漲。

對全球的衝擊

根據經濟學人，此危機恐帶來兩大衝擊，一是傷及全球經濟，一是使中東衝突情勢升高。

就經濟層面而言，長賜輪殷鑑不遠，當時該貨輪不過卡在蘇伊士運河 6 天，就癱瘓部分海運，此次各家船舶被迫改道，必將再度影響供應鏈。再者，鄰近的阿拉伯海是全球海上石油運輸要道，1/3 行經此水路，倘若紅海危機蔓延至此，經濟成本更難想像。

就軍事層面而言，目前尚不知伊朗是否是幕後主使，但葉門反叛軍肯定是從伊朗在紅海的偵察艦獲得船舶活動情資。此發展正合伊朗之意，可將各國拖下水，捲入區域衝突，有助加大對以色列的施壓力道。

國際反制行動

路透社報導，因應紅海危機，美國 19 日宣布，組成了一支國際護航艦隊，執行「繁榮護衛行動」（Operation Prosperity Guardian）。美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾、西班牙等國的戰艦，將展開聯合巡航，確保商業航運安全。

【紅海危機】葉門叛軍攻擊商船 美國組國際艦隊護航 經濟學人：恐比長榮長賜輪卡蘇伊士運河更嚴重
（圖／截自Google Maps）
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