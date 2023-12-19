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【台灣2024大選倒數24天】立委選舉激戰區至少7處「不分區立委」16政黨推177人搶34席

12月20日抽籤決定號次後，中選會預計於113年1月2日公告立法委員選舉候選人名單。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/19 12:14
左為綠營12/18桃園市造勢大會, 右為藍營12/17新北市板橋區造勢活動(原圖:中央社; TN宇妍後製合成) 

左為綠營12/18桃園市造勢大會, 右為藍營12/17新北市板橋區造勢活動(原圖:中央社; TN宇妍後製合成) 

2024總統與立委選舉登記11/24截止，當時根據中央選舉委員會統計，區域立委選舉部分，有315位參選人完成登記， 不過12/15審定結果, 有6人不符規定, 符合規定者共309人, 7人以上混戰區域多達7個。

立委總席次113席中，直轄市、縣市73人，每縣市至少1人；平地原住民及山地原住民各3人 ，全國不分區及僑居國外國民共34人。

區域立委應選73名，根據中央社在原本登記的315人當中，未經政黨推薦共有70人，而各政黨中提名最多是民進黨的69人、次之是國民黨提名65人、制度救世島提名12人，另台灣民眾黨、台灣維新、小民參政歐巴桑聯盟、人民最大黨、台灣雙語無法黨、司法改革黨、統促黨皆提名10人。

不分區立委方面，今年共有16個政黨提出178位立委參選人名單。但根據12/15公告, 台灣維新黨有1人不符規定, 因此共有177人爭奪34席不分區立委。

立法院官網說明: 全國不分區及僑居國外國民立法委員依政黨名單投票選舉之，由獲得5%以上政黨選舉票之政黨依得票比率選出之，各政黨當選名單中，婦女不得低於1/2。

其中國民黨、民進黨、台灣民眾黨皆登記34席不分區，親民黨登記10席、司法改革黨9席，時代力量、新黨與台灣綠黨則都登記8席，台灣基進7席、台灣團結聯盟6席、制度救世島5席、中華統一促進黨4席、台灣維新3席(原本4席, 剔除不符規定1人, 剩下3人) 、小民參政歐巴桑聯盟3席，以及人民最大黨與台灣雙語無法黨皆登記2席。

延伸閱讀: 【台灣2024大選倒數25天】12/20將舉辦首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥

根據中選會統計資料，區域立委中，戰況最激烈的選區如下:

台北市第5選區（萬華區、中正區），原無黨籍立委林昶佐宣布不連任，國民黨推出鍾小平、民進黨推薦吳沛憶、無黨籍有于美人等共10人參選。

台北市第1選區（北投區、士林區）則有8人對決，由民進黨現任立委吳思瑤面對來自國民黨張斯綱、無黨籍侯漢廷等7人挑戰。

台北市第8選區（文山區、南中正區）同樣是8人角逐，國民黨立委賴士葆對上民進黨王閔生等其他7人競爭。

台中市第5選區（北屯區、北區）也有8人競爭，民進黨立委莊競程拚連任，對上國民黨黃健豪等7人。

台北市第3選區（中山、北松山）7人廝殺，由現任國民黨立委王鴻薇遇上民進黨推薦的謝佩芬等6人挑戰；

新竹市選區也呈現7人混戰，國民黨立委鄭正鈐將迎戰無黨籍柯美蘭(柯文哲的妹妹)、民進黨林志潔、時代力量邱顯智等6人；

屏東縣第1選舉區（屏北區）也多達7人競逐，民進黨立委鍾佳濱迎戰無黨籍蔣月惠、國民黨黃明賢等人的競爭。

中選會說，立法委員選舉候選人名單12月15日審定完畢後，將通知抽籤。12月20日抽籤決定號次後，預計於113年1月2日公告立法委員選舉候選人名單

延伸閱讀: 【台灣2024大選倒數25天】12/20將舉辦首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥

【台灣2024大選倒數24天】立委選舉激戰區至少7處「不分區立委」16政黨推177人搶34席圖/立法院官網
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