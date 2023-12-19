海尼根台灣打造屏東特有潮農舞台　第二屆《夢想青農孵化行動》徵件開跑

屏東縣政府與海尼根台灣攜手舉辦的第二屆《夢想青農孵化行動》 徵件開跑！今年計畫獲農業部指導，除有「夢想計畫招募」及「 基盤星點計畫加碼補助」，總獎金達50多萬元。

第一屆《夢想青農孵化行動》的成功， 見證了屏東縣農業的蛻變與創新；無論是白手起家的農友、 憑藉一己之力打通銷售管道的佼佼者、成功轉換跑道的耀眼典範， 或是從零打響品牌形象的精采故事， 無一不是激勵了農業的永續發展，也為南台灣帶來嶄新的契機。

第二屆現正熱烈招募中！無論您是擁有「 三章」之一的農友，還是友善耕作且能提出相關證明的農友， 甚至是屏東縣農業大學的在學或結業生，都有機會參與這場農業創新 的盛宴。第二屆更加開放的報名條件，加上「 基盤星點計畫加碼補助」；只要你是獲得112年農業部基盤星點計 畫補助，且符合雲市集申請類別為「雲端POS多元整合方案」、「 雲端進銷存管理方案」、「客戶關係管理(CRM)方案」、「 多元數位行銷方案」之一的屏東農友，都可以申請。 成功入選的農友還有機會加入海尼根打造的「酒菜盒子」， 取得展示農產品的絕佳機會！

《夢想青農孵化行動》是由屏東縣政府、 荷蘭商海尼根股份有限公司台灣分公司主辦，歐洲在臺商務協會－ 低碳倡議行動(ECCT LCI)及財團法人台灣農漁會超市中心協辦， 並有農業部及荷蘭在台辦事處農業及食品處擔任指導單位。海

即日起至2024年1月26日下午5點前， 開放網路報名。