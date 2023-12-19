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海尼根台灣打造屏東特有潮農舞台　第二屆《夢想青農孵化行動》徵件開跑

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/19 09:46
海尼根第二屆《夢想青農孵化行動》開跑。（圖／品牌提供）

海尼根第二屆《夢想青農孵化行動》開跑。（圖／品牌提供）

屏東縣政府與海尼根台灣攜手舉辦的第二屆《夢想青農孵化行動》徵件開跑！今年計畫獲農業部指導，除有「夢想計畫招募」及「基盤星點計畫加碼補助」，總獎金達50多萬元。

第一屆《夢想青農孵化行動》的成功，見證了屏東縣農業的蛻變與創新；無論是白手起家的農友、憑藉一己之力打通銷售管道的佼佼者、成功轉換跑道的耀眼典範，或是從零打響品牌形象的精采故事，無一不是激勵了農業的永續發展，也為南台灣帶來嶄新的契機。

第二屆現正熱烈招募中！無論您是擁有「三章」之一的農友，還是友善耕作且能提出相關證明的農友，甚至是屏東縣農業大學的在學或結業生，都有機會參與這場農業創新的盛宴。第二屆更加開放的報名條件，加上「基盤星點計畫加碼補助」；只要你是獲得112年農業部基盤星點計畫補助，且符合雲市集申請類別為「雲端POS多元整合方案」、「雲端進銷存管理方案」、「客戶關係管理(CRM)方案」、「多元數位行銷方案」之一的屏東農友，都可以申請。成功入選的農友還有機會加入海尼根打造的「酒菜盒子」，取得展示農產品的絕佳機會！

《夢想青農孵化行動》是由屏東縣政府、荷蘭商海尼根股份有限公司台灣分公司主辦，歐洲在臺商務協會－低碳倡議行動(ECCT LCI)及財團法人台灣農漁會超市中心協辦，並有農業部及荷蘭在台辦事處農業及食品處擔任指導單位。海

即日起至2024年1月26日下午5點前，開放網路報名
夢想青農孵化行動

更新時間 : 2023-12-19 14:25 GMT+08:00

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