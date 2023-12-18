安倍派離職未止血　共同社：4成4受訪者盼岸田「盡快離職」　

日本自民黨內派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實醜聞，包含閣僚、大臣在內共12人引咎請辭。日媒共同社今（18）日公布電訪結果指出，有逾4成4民眾希望首相岸田文雄盡快辭職。

東京地方檢察廳特搜部調查，安倍派５年來涉嫌涉不實申報募款餐會所得，中飽私囊，金額上看數億日圓，岸田所屬宏池會也牽涉其中。岸田隨後辭去宏池會會長一職，並否認對此知情。在野黨則於12日對涉入風波的內閣官房長官松野博一提出不信任動議。

立憲民主黨13日向眾議院提交了針對岸田內閣的不信任決議案，13日眾議院全體會議上，自民及公明兩黨等多數反對，否決了針對岸田內閣的不信任決議案。

共同社在16、17兩日實施全國電話輿論調查結果顯示，逾4成4的受訪者希望岸田「盡快辭職」，7成5的受訪者認為岸田在本次回扣風波中「未能發揮領導力」，逾5成8受訪者「肯定」多位安倍派人士請辭，然而岸田內閣的支持率跌至新低僅2成2，自民黨的支持率也自3成4跌到2成6。

據日媒報導，岸田內閣人事大地震，松野博一、農林水產大臣宮下一郎、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司、首相補佐官上野通子、財務政務官佐藤啓、防衛大臣補佐官和田義明及5名副大臣在內共12人請辭。自民黨內，政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅、參院幹事長世耕弘成請辭，安倍派的五大實力人物皆從要職退下。

岸田派前外相林芳正出任官房長官，無派系前法相齋藤健接替西村康稔出任經濟產業大臣，麻生派松本剛明回鍋總務大臣，農林水產大臣則由森山派前地方創生擔當相坂本哲志接任。自民黨內國對委員長則由無派系的前防衛相濱田靖一接任。