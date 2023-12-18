Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

安倍派離職未止血　共同社：4成4受訪者盼岸田「盡快離職」　

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2023/12/18 20:44
日本首相岸田文雄因自民黨安倍派政治獻金醜聞陷危機（圖／路透社FRANCK ROBICHON）

日本首相岸田文雄因自民黨安倍派政治獻金醜聞陷危機（圖／路透社FRANCK ROBICHON）

日本自民黨內派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實醜聞，包含閣僚、大臣在內共12人引咎請辭。日媒共同社今（18）日公布電訪結果指出，有逾4成4民眾希望首相岸田文雄盡快辭職。

東京地方檢察廳特搜部調查，安倍派５年來涉嫌涉不實申報募款餐會所得，中飽私囊，金額上看數億日圓，岸田所屬宏池會也牽涉其中。岸田隨後辭去宏池會會長一職，並否認對此知情。在野黨則於12日對涉入風波的內閣官房長官松野博一提出不信任動議。

立憲民主黨13日向眾議院提交了針對岸田內閣的不信任決議案，13日眾議院全體會議上，自民及公明兩黨等多數反對，否決了針對岸田內閣的不信任決議案。

共同社在16、17兩日實施全國電話輿論調查結果顯示，逾4成4的受訪者希望岸田「盡快辭職」，7成5的受訪者認為岸田在本次回扣風波中「未能發揮領導力」，逾5成8受訪者「肯定」多位安倍派人士請辭，然而岸田內閣的支持率跌至新低僅2成2，自民黨的支持率也自3成4跌到2成6。

據日媒報導，岸田內閣人事大地震，松野博一、農林水產大臣宮下一郎、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司、首相補佐官上野通子、財務政務官佐藤啓、防衛大臣補佐官和田義明及5名副大臣在內共12人請辭。自民黨內，政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅、參院幹事長世耕弘成請辭，安倍派的五大實力人物皆從要職退下。

岸田派前外相林芳正出任官房長官，無派系前法相齋藤健接替西村康稔出任經濟產業大臣，麻生派松本剛明回鍋總務大臣，農林水產大臣則由森山派前地方創生擔當相坂本哲志接任。自民黨內國對委員長則由無派系的前防衛相濱田靖一接任。
政治獻金
安倍派
岸田文雄

相關新聞

日本自民黨涉政治獻金疑雲　安倍派集體請辭內閣大換血
日本自民黨涉政治獻金疑雲　安倍派集體請辭內閣大換血
2023/12/14 17:09
看見尹錫悅改善兩國關係的努力　日本有意支持南韓主辦2030年世博會
看見尹錫悅改善兩國關係的努力　日本有意支持南韓主辦2030年世博會
2023/11/26 19:13
「岸習會」岸田關注東海局勢、籲撤對日水產禁令 談台海和平穩定：極為重要
「岸習會」岸田關注東海局勢、籲撤對日水產禁令 談台海和平穩定：極為重要
2023/11/17 18:06
日本首相岸田文雄本周訪菲律賓 拉攏軍事「準盟友」抗衡中國
日本首相岸田文雄本周訪菲律賓 拉攏軍事「準盟友」抗衡中國
2023/11/01 11:35
日本首相岸田文雄改組內閣　副大臣及政務官多友善台灣
日本首相岸田文雄改組內閣　副大臣及政務官多友善台灣
2023/09/16 10:18

更新時間 : 2023-12-18 21:26 GMT+08:00

最受歡迎

超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾
最後一天！FTX倒閉依舊樂觀？台北區塊鏈週擴大規模　探比特幣、去中心化科學超夯話題
最後一天！FTX倒閉依舊樂觀？台北區塊鏈週擴大規模　探比特幣、去中心化科學超夯話題
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？