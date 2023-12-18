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台灣多處遭重油污染　洪申翰：非常惡劣、最高罰3千萬

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/18 19:44
綠島遭重油汙染，連螃蟹都被重油覆蓋全身（圖片提供／ <a href="https://www.facebook.com/people/%E9%81%8A%E7%89%A7%E6%BD%9B%E6%B0%B4%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AE%A4Nomad-Diving/100063983291602/?__cft__[0]=AZW1OyI5u0My_ynySc0VVWtwsxxwV3AtueBnFKEtmytTAV4S582xO3cP8Z1KepQ89eG8s1DB2OhVvJJD8DE2HY0TIX_9uIj-l_D1-6hlFbyipsLFhzC3CSmt4F3FEb-9Sk5SREstBmdA5qtOpvWojy3ALV61ECZqRXy5zeVLWM6x6F96CB8SS_eiOrw50ffKKHM&__tn__=-]K-R" role="link" tabindex="0">遊牧潛水工作室Nomad Diving</a> 、 <a href="https://www.facebook.com/people/%E7%B6%A0%E5%B3%B6%E9%95%B7%E6%9C%9F%E7%A4%BE%E6%9C%83%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%A0%B8%E5%BF%83%E8%A7%80%E6%B8%AC%E5%B9%B3%E5%8F%B0/100085888727555/?__cft__[0]=AZW1OyI5u0My_ynySc0VVWtwsxxwV3AtueBnFKEtmytTAV4S582xO3cP8Z1KepQ89eG8s1DB2OhVvJJD8DE2HY0TIX_9uIj-l_D1-6hlFbyipsLFhzC3CSmt4F3FEb-9Sk5SREstBmdA5qtOpvWojy3ALV61ECZqRXy5zeVLWM6x6F96CB8SS_eiOrw50ffKKHM&__tn__=-]K-R" role="link" tabindex="0">綠島長期社會生態核心觀測平台</a>）

綠島遭重油汙染，連螃蟹都被重油覆蓋全身（圖片提供／ 遊牧潛水工作室Nomad Diving綠島長期社會生態核心觀測平台

近期綠島、屏東、台東、花蓮、宜蘭及新北沿岸接連出現重油污染，導致礁體佈滿油污、海洋生物因被重油覆蓋而死亡。民進黨立委洪申翰今（18）日表示，在海域範圍的油污排放「非常惡劣」、「影響範圍甚廣」，據今年修法三讀通過的《海洋污染防治法》將處最高新臺幣3000萬元的罰鍰。

洪申翰今日在臉書發文分享了綠島螃蟹遭濃厚的重油污染的照片，他指出，甚至在宜蘭大里，重油污染在海蝕平台周邊綿延了3至4公里。新北貢寮也長達2公里重油汙染，周邊的海菜都沾滿油污，甚至影響到當地的九孔、鮑魚。「現在也剛好是海菜、九孔、鮑魚的採收季，對在地居民來說一切泡湯。」

​洪申翰表示，事發到現在，不論是地方政府或是在地許多關心生態保育的團體、潛水教練，都投入種油污清除的行列，用吸油棉和布塊擦拭礁體。中央海洋委員會也投入清理工作，透過高壓水柱和攔油索進行清除，國海院也透過洋流及大氣模擬正在追查和確認污染來源。

​​洪申翰強調，「這真的是非常惡劣、惡質的一件事。在海域範圍的油污排放，影響範圍甚廣，不只殘留在海面，更會透過洋流、季風飄散各處，附著在礁體、海洋生物身上。」

今年5月，​​洪申翰所提案修法的《海洋污染防治法》已三讀通過，全面提高罰則，在海上違法排放廢油污的行為，將處最高新臺幣3000萬元的罰鍰。

​​​​洪申翰說，他會到現場現勘，瞭解第一線污染清除狀況，和督促行政部門清污和追查情況。也想請如果有在各地再發現污染點位的朋友，可以私訊其粉專後台，他們也會跟海委會密切保持聯繫，協助清污工作。
海洋汙染
重油汙染
洪申翰
海洋污染防治法

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