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貓奴必看！泰國清萊農民以稻米種出3幅超萌貓咪圖　盼帶來觀光人潮

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/18 18:43
泰國一名農夫與團隊在稻田「種」出了3幅貓咪圖像（圖／路透社NAPAT WESSHASARTAR）

泰國一名農夫與團隊在稻田「種」出了3幅貓咪圖像（圖／路透社NAPAT WESSHASARTAR）

泰國一位農民凱克漢（Tanyapong Jaikham）和一群團隊，在泰國北部清萊利用不同品種的稻米，在稻田「種」出了3幅貓咪圖像，希望能藉此發展觀光。

從空拍圖來看，這塊稻田刻畫出了3幅貓咪圖像，一幅是貓咪抱著一條魚睡著的模樣，一幅是貓咪睡覺，另一幅則是貓咪睜大著眼睛打呵欠。

貓奴必看！泰國清萊農民以稻米種出3幅超萌貓咪圖　盼帶來觀光人潮
貓咪睡覺（圖／路透社NAPAT WESSHASARTAR）

貓奴必看！泰國清萊農民以稻米種出3幅超萌貓咪圖　盼帶來觀光人潮
貓咪打呵欠（圖／路透社NAPAT WESSHASARTAR）

路透社報導，凱克漢表示，以前稻米主要用於消費，但用這樣的方法，不僅是農業，還可同時發展觀光。他預計會有成千上萬的人前來，欣賞這稻田裡的藝術作品。

在這項作品的周圍正在搭建景觀台，讓前來的遊客能夠一睹這件藝術品的風采。

至於利用稻米描繪出貓咪圖像的秘訣，凱克漢透露，他先是利用衛星定位來決定每樣米插秧的位置，他強調，準確定位是最重要的關鍵，稻米的色調將隨著時間變化，一直到最後的收割階段，稻草就會呈現出貓咪的樣子。

這件藝術品靈感取自泰國的一句諺語：「水中有魚，田裡有米」，用以形容魚米豐饒。凱克漢說，他希望想多了解藝術與技術的年輕人，能夠透過參觀這個景點學到一些東西。

泰國為僅次於印度的世界第2大稻米出口國，今年目標為出口850萬公噸。
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貓咪

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更新時間 : 2023-12-18 21:26 GMT+08:00

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