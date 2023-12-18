在國產化政策推動下，台灣政府大力扶植本土企業深耕風電及其它乾淨能源發展，儘管如此，台灣在過去三年因全球終端電子產品需求高漲，接著是AI帶動高效能運算需求提升，國內半導體業者營運強勁背後，電力消費總量也屢創新高。

台灣公衛專家詹長權 17 日在臉書專頁撰文指出，紐約時報在COP28召開前有好幾篇關於能源和氣候危機的報導，2023年11月20日這一篇「各國的電力正在發生怎樣的變化」的報導中，整理了世界前六十大發電國在乾淨燃料和化石燃料的歷史變化 (過去十年之間到2022年為止)，台灣也羅列在其中，報導指台灣是化石燃料 (煤、氣、油綜合) 發電量上升的國家之一。

詹長權分析，若拉長時間看從2000年到2022年各國的發電變化，可以看到化石燃料從2000年起就是台灣發電的主力燃料，其中燃氣發電一路攀升至今不止，燃煤發電上升至2007年後就居高不下，且至今仍然是煤、氣、水、核四種電力來源的最大宗。台灣化石燃料的發電比例和開發中國家的泰國情況相近，和瑞典和瑞士兩個已開發先進國家的情形想去甚遠。

詹長權感嘆，雖然風能和太陽能在過去二十年成長幅度比專家預期的要快，但電力需求的成長速度快於清潔能源，台灣便是如此，使得化石燃料持續填補這個電力缺口，成為一大困境。