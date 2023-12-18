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臺灣企銀挺長者共餐共學　臺中中嵙成立銀髮樂齡學堂

By 台灣英文新聞
2023/12/18 17:47
臺灣企銀贊助「臺中市東勢區中嵙社區發展協會」成立全臺第23家銀髮樂齡學堂。（圖／臺灣企銀）

臺灣企銀贊助「臺中市東勢區中嵙社區發展協會」成立全臺第23家銀髮樂齡學堂。（圖／臺灣企銀）

臺灣企銀贊助「臺中市東勢區中嵙社區發展協會」成立全臺第23家銀髮樂齡學堂，於今（18）日落成揭牌，臺灣企銀副總經理乙增祥、臺中市東勢區翁培真區長及多位愛心企業家皆到場參與，共同投身公益並落實社區銀髮照護。

中嵙社區為東勢客家聚落，65歲以上長者人口逾24%，屬高齡化社區，在地居民大多數務農，亦為著名的高接梨發源地。該社區為保存及推廣傳統客家文化，積極邀請長者共食共學，辦理書畫班、陶藝班及歌謠班等課程，並提供共餐及送餐服務，促進長輩們身心靈健康。

臺灣企銀表示，該社區用心照顧當地銀髮族，更肩負起傳遞客家文化的使命，經同仁造訪當地發現社區廚房設備過於簡陋，難以自行烹飪營養餐點，僅能訂購便當提供長者，導致開銷負擔加重，共餐服務遇瓶頸，為保障社區共餐品質，鼓勵更多長輩走出家門，該行專案贊助其改善廚房設備，並攜手多家愛心企業共同打造更優質的高齡友善社區。

該行陸續於全臺各地辦理銀髮樂齡學堂，整建相關設施設備，提供長者優質用餐環境，同時透過發行「銀色之愛」信用卡，提撥消費金額千分之三做為銀髮樂齡學堂贊助經費，並設立公益信託基金，持續嘉惠更多偏鄉長者。

臺灣企銀積極實踐企業社會責任，為落實ESG永續發展，該行於今年加入社團法人中華民國企業永續發展協會（BCSD）成為會員，並以實際行動支持由BCSD取得資本聯盟授權出版《社會與人力資本議定書》發表暨論壇活動，促進社會和人力資本衡量並評估其發展，以期共創多元、公平及具包容性的臺灣。

更新時間 : 2023-12-18 21:25 GMT+08:00

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