臺灣企銀挺長者共餐共學　臺中中嵙成立銀髮樂齡學堂

臺灣企銀贊助「臺中市東勢區中嵙社區發展協會」成立全臺第23家 銀髮樂齡學堂，於今（18）日落成揭牌， 臺灣企銀副總經理乙增祥、 臺中市東勢區翁培真區長及多位愛心企業家皆到場參與， 共同投身公益並落實社區銀髮照護。

中嵙社區為東勢客家聚落，65歲以上長者人口逾24%， 屬高齡化社區，在地居民大多數務農，亦為著名的高接梨發源地。 該社區為保存及推廣傳統客家文化，積極邀請長者共食共學， 辦理書畫班、陶藝班及歌謠班等課程，並提供共餐及送餐服務， 促進長輩們身心靈健康。

臺灣企銀表示，該社區用心照顧當地銀髮族， 更肩負起傳遞客家文化的使命， 經同仁造訪當地發現社區廚房設備過於簡陋， 難以自行烹飪營養餐點，僅能訂購便當提供長者， 導致開銷負擔加重，共餐服務遇瓶頸，為保障社區共餐品質， 鼓勵更多長輩走出家門，該行專案贊助其改善廚房設備， 並攜手多家愛心企業共同打造更優質的高齡友善社區。

該行陸續於全臺各地辦理銀髮樂齡學堂，整建相關設施設備， 提供長者優質用餐環境，同時透過發行「銀色之愛」信用卡， 提撥消費金額千分之三做為銀髮樂齡學堂贊助經費， 並設立公益信託基金，持續嘉惠更多偏鄉長者。

臺灣企銀積極實踐企業社會責任，為落實ESG永續發展， 該行於今年加入社團法人中華民國企業永續發展協會（BCSD） 成為會員，並以實際行動支持由BCSD取得資本聯盟授權出版《 社會與人力資本議定書》發表暨論壇活動， 促進社會和人力資本衡量並評估其發展，以期共創多元、 公平及具包容性的臺灣。