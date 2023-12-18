新北逾200師生參與全球公民培力國際倡議行動初賽

新北市日前於光仁高中舉辦112學年度「 全球公民培力學生國際倡議行動初賽」，共計14校逾200位高中 職師生參加，共同關心綠色經濟、永續城鄉、保育海洋生態等議題， 提出可行的倡議行動方案，為全球永續盡一份心力。共5所學校獲獎 ，其中淡水商工榮獲特優、永平高中及南山高中等2校榮獲優等、 光仁高中及淡江高中等2校榮獲佳作。

教育局表示，新北市自110學年度首創高中職全球公民培力競賽， 今(112)年共14所學校參與多元國際教育議題、 分組發想提案，並於12月初賽發表，預計於明(113)年4月進 行決賽。參加的學生集思廣益發揮創意，思考在地及全球問題， 從自身出發尋找解方，具體實踐全球公民使命與責任。

淡水商工由王純瑩老師指導普通科13位學生參加初賽，結合SDG s議題提出「綠遊仙蹤、樂活淡水」， 由同學演出小短劇點出淡水觀光汙染現況，經由實地踏查後， 決定行動方案來分享綠地圖、推薦綠店家、推廣綠行程、 推動綠生活，達成永續觀光及在地文化、 保護文化與自然遺產及與自然和諧共處的永續目標。 李思瑤同學表示，參加這次的行動倡議讓我們得到省思， 綠生活是一個想法、一個決定、一個行動， 要讓更多人知道綠生活沒有想像中那麼難。

永平高中的同學從明日永續餐桌課程延伸，發想「萊豬，去哪裡?- 進口食品安全與透明生產標示知多少」的議題， 藉由市場標示疑慮及肉品萊克多巴胺的標準引起動機， 並拜訪了臺北社會創新實驗中心、蒐集國內外新聞輿情， 並與來自捷克的國際交換生討論各國狀況，從賣場標示產地不明確、 為提供進口產地資料、 翻譯用詞不一致造成混淆及食安意識不夠普及等問題， 希望從校園開始宣導，讓大家更關心社會、關注全球情勢。 學生游雅暄表示，之前認為自己只是個普通高中生， 沒有力量去做出改變， 透過這次參加全球公民培力計畫的機會讓自己關注國際議題， 為社會、世界發聲。

光仁高中以永續時尚為主題， 探討快時尚為全球帶來跨國企業造成水汙染、工資剝削、 打擊非洲的紡織工業等環境、社會與經濟問題，並與奧地利維也納聖 心中學姐妹校一同到大稻埕永續時尚基地踏察， 比較臺灣與奧地利對於二手衣回收再利用的差異， 學生更在規劃公民行動倡議的過程中， 發現主打回收再利用的保特紗、回收漁網紗等產品， 若過度生產也不見得比較環保，透過反思， 最後在校內推出閒置購物袋改造， 為自己喜歡的專屬環保購物袋升級， 也將不常穿但保存良好的衣物進行販售或交換辦理校園借衣圖書館暨 二手公益市集等一系列永續時尚週倡議活動， 邀請大家一同循環利用。

教育局表示，透過參與全球公民培力計畫， 能培養學生多觀察生活周遭事物、勇於跨出舒適圈、 積極參與國際倡議行動，強化學生群策群力協作精神， 並期許新北學子可以發揮自身影響力，善盡全球公民責任， 成為具同理心、學習力、溝通軟實力的國際人才。

光仁高中與奧地利維也納聖心中學姐妹校一同到大稻埕永續時尚基地踏察。（圖／新北市教育）

淡水商工榮獲特優。（圖／新北市教育）