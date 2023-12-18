北富銀、松山家商合作舉辦「特教生小富翁理財營」

為落實普惠金融，台北富邦銀行積極發揮金融職能， 推動金融教育和人才培力，今年起在臺北市教育局指導下， 與松山家商合作為台北市高中職身心障礙學生舉辦三場「 特教生小富翁理財營」，幫助青少年建立正確的金融理財觀。在16 日舉辦的首場營隊活動中， 講師們用輕鬆有趣的例子解釋金融常識及永續觀念， 學員不僅認真記錄紙鈔辨識及記帳練習的訣竅，進行「富足人生」 桌遊及小小行員體驗時更是互動踴躍，為了增加資產各出奇招， 在歡聲笑語中圓滿結束本次營隊活動， 也為金融教育扎根校園建立良好的正向示範。

臺北市教育局特殊教育科科長官月蘭表示，隨著金融產業快速發展， 民眾在享受便利金融服務的同時，會面對更多新的風險， 金融教育的重要性也與日俱增，尤其對身心障礙學生來說， 無論是獲得資訊的途徑還是平常運用金錢的機會， 可能都比一般學生更受侷限，也更需要教育資源的投入， 幫助他們提升生活理財知能。 感謝北富銀和松山家商將金融教育活動拓展到特教領域， 提供身心障礙學生另一個接收金融知識的管道， 也希望透過小富翁理財營的舉辦，能讓理財教育融入校園持續發酵， 帶來更多正向改變。

本次參與活動的學生及老師均對於本次營隊深表肯定， 認為課程內容深入淺出，可以獲得許多新知與啟發， 而透過將金融教育與桌遊相互結合， 則可以讓學生從遊戲中模擬資產配置，思考如何分散風險和在有限資 源下做出適當的投資決策，對於未來在實際生活中運用以達成理財目 標、避免詐騙陷阱等，都能帶來不小的幫助。 不少老師與學生在活動後紛紛表示， 希望北富銀能時常辦理類似的金融教育活動， 給特教生不同於學校教育的課程體驗。

以增進全民金融素養為目標，北富銀響應金管會普惠金融指標， 長期深耕金融教育推廣，並因應聽語障、視障、高齡、 偏鄉及身心障礙學生等不同族群特質， 設計規劃營隊活動或培訓課程， 期望為多元群體提供更多獲取金融知識的方式，25年來已透過實體 理財營隊培育超過7,100名小富翁；今年12月下旬將進一步與 PaGamO合作推出線上教育版本，為花蓮及彰化超過3萬名學子 提供生動有趣的數位金融課程，促進金融教育普及。

北富銀致力推動共融友善社會的用心也獲得各界高度認可， 榮獲第十六屆TCSA 台灣企業永續獎「社會共融領袖獎」、金管會112年度金融教育優 良案件表揚及第七屆資誠永續影響力獎等多項殊榮。未來， 北富銀除了會持續舉辦理財營隊活動， 鼓勵更多學校加入金融教育行列， 也將結合創新思維開展更多平權服務，發揚「正向力量、成就可能」 的理念，幫助台灣相關產業及多元族群解決社會問題， 共同實現永續發展目標。