通勤族福音　用臺灣土地銀行JCB一卡通聯名卡搭乘大眾運輸享15%現金回饋

通勤族省錢看這邊，土地銀行自2023年12月1日至2024年5月31日推出「JCB一卡通聯名卡搭乘大眾運輸享15%回饋」活動，若同時符合土銀JCB卡之一卡通功能、消費滿百及申請電子帳單三大條件，即享15%現金回饋，每月每卡最多回饋新臺幣(以下同)100元，讓您通勤也能省下便當錢。

為鼓勵持卡人加入淨零減碳行列，土地銀行大力推動低碳綠消費，只要同時符合三項條件：一、使用土銀JCB卡(極緻卡、聯名晶緻卡、澎湖iPASS認同卡、白沙屯拱天宮媽祖認同卡、亞洲微創手術中心認同卡、圓山大飯店聯名卡)之一卡通功能搭乘大眾運輸，包含捷運、輕軌、臺鐵、公車、客運、渡輪或公共自行車都能適用，但不包括高鐵、定期票、行動支付；二、該月搭乘大眾運輸同張信用卡金額累計達100元以上；三、申請信用卡電子帳單，即享15%現金回饋。

土地銀行指出，本次活動每月每卡回饋上限為100元，並於消費後次兩月之月底前回饋至客戶消費之信用卡帳戶，活動回饋總額度為100萬元，若額度用罄，將提早結束並於官網公告。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以來皆以「業務數位化」為策略目標，持續強化數位金融服務，並自109年建置個人金融單一服務平台，整合個人金融商品瀏覽、試算、線上申辦貸款、信用卡及額度變更等服務，大幅減少客戶申請文件時間及費用成本，亦符合ESG之低碳永續目標。

土地銀行身為百分之百國營銀行，長期秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」理念投入數位金融創新、永續發展，亦致力打造與客戶、員工共好的營運模式，積極建構環境生態、產業發展與金融角色共存共榮的生態鏈。