臺灣土地銀行新莊分行遷址開業　暖心服務再升級

為提供客戶更暖心的服務，土地銀行新莊分行18日遷移至新莊宏匯思源廣場新址並舉辦開幕典禮，典禮以五鼓陣及祥獅獻瑞活動熱鬧開場，最後由土地銀行新莊分行舉辦公益捐贈儀式致贈愛心捐款予喜憨兒基金會及兒福聯盟，土地銀行新莊分行未來將以全新的現代化設備、友善的無障礙環境與便利的數位體驗區滿足不同族群客戶需求。

土地銀行新莊分行新址（新北市新莊區思源路553號1樓）位於副都心重劃區，鄰近新莊區思源路、中原路等學區與住宅區，且比鄰捷運環狀線、桃園機場線的新北產業園區站，受惠於當地人口密集、經貿活動熱絡、公共設施完善等優勢，有利於各項銀行業務發展。

土地銀行新莊分行新址不僅設有存放款、匯兌、貴賓理財等全方位專業金融服務，另增設數位體驗區提供電腦、ipad等數位科技工具，方便客戶來行洽辦使用網路銀行、網路ATM等各項電子金融服務，以協助客戶節省臨櫃排隊時間。

同時，在近年人手一機的趨勢下，土地銀行亦積極將金融服務延伸至生活場景，持續強化行動網銀APP「土銀行動銀行」，力求打造全天候24小時不間斷的高品質金融服務。

除專注提升金融服務品質外，土地銀行身為百分之百國營銀行，也長期致力於永續發展與ESG（環境、社會、公司治理）領域，土地銀行董事長謝娟娟自上任以來持續落實「業務數位化」、「人力優質化」、「授信均衡化」、「獲利多元化」及「落實企業社會責任」五大策略目標，並將永續DNA深化至業務核心。

以近年各分行遷移新址與設施規劃為例，土地銀行持續響應普惠金融政策、納入金融友善考量，建置多元化客群的舒適環境，除了在各分行設置「無障礙服務櫃檯」與「符合輪椅族使用之ATM」，同時逐步增設「視障語音ATM」及「視訊手語翻譯人員服務」，讓不同族群客戶感受土地銀行最溫暖的金融服務。

隨著土地銀行長期推動永續發展，其成果連年深獲政府機關肯定，不僅在今年獲金管會頒發「辦理六大核心戰略產業放款績優銀行優等獎」、「辦理中小企業放款績優銀行均衡區域發展中區特別獎」及「信託業推動信託2.0計畫(第二期)評鑑安養信託獎」之殊榮，更連續5年獲金管會評比為金融服務業公平待客原則評核排名前25%之銀行業，可說是ESG優等生。

土地銀行未來將持續以「取之於社會、用之於社會」理念響應普惠金融政策、落實企業社會責任，致力打造友善共融社會。

臺灣土地銀行新莊分行遷址開業典禮，臺灣土地銀行副總經理林坤地與祥獅、財神歡慶開業，祝福新莊分行「開幕誌慶、生意興隆、業績長紅」。（圖／土銀）