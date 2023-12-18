國際移民日 美食挑動舌尖和思鄉　新住民成長協會用天貝和春捲搏感情

台灣新住民生活成長協會於國際移民日前夕， 在三重新住民家庭服務中心舉辦異國美食饗宴， 由印尼媽媽以當地日常食品天貝，煮出各式料理，包含酥炸天貝、 咖哩天貝、紅燒天貝、蔬菜羅德等； 另方面再前往社區照顧關懷據點，教長輩一起手作越南春捲。 利用美食一方面解思鄉之愁，另方面跟在地鄉親交流，長輩說：「 沒吃過這麼好吃的春捲，裡面有香腸、蛋皮絲哩。」

台灣新住民生活成長協會理事長黃品溱表示， 協會於11月底在三重立德里成立社區照顧關懷據點， 希望藉由據點活動凝聚新住民姐妹的感情，同時回饋社區， 與社區長輩交流，三重有許多新住民， 嫁到三重來就是新北市的媳婦，希望社區也能疼惜咱的媳婦。

黃品蓁說，12月22日是印尼傳統媽媽節，因此邀集會員姊妹， 以異國料理來和社區長輩分享，因為飲食是最能代表當地的文化， 透過舌尖上的美味，也最能拉近彼此的感情。非常感謝移民署、 市府和公所的協助，尤其三重新住民中心提供料理場地。

從印尼雅加達嫁來三重超過20年的施鷺音表示， 天貝其實就像台灣人吃的豆腐，都是以黃豆為主要原料， 只是豆腐有經過磨洗，但天貝是將黃豆汆燙後晾乾， 加上酵母揉勻後靜置1~2天，此時因酵母作用會黏結在一起， 再塑形成塊狀，有如豆腐，但仍可看到粒粒分明的黃豆。 印尼新住民在滷製天貝時，會加入香茅、南薑、檸檬葉、 紅蔥頭和少許紅糖，加水悶煮後，即飄出陣陣香氣，令人垂涎欲滴。 另外酥炸、或加咖哩、蔬菜料理，亦各具風味。

越南新住民阮明莉則教長輩一起手作越南春捲，她備好榨菜、 紅蘿蔔絲、小蝦米、蛋皮絲和香腸片及九層塔葉， 讓長輩一一捲入春捲皮內，長輩吃了都讚不絕口。

社會局長李美珍表示，新北市新住民有11萬600多人， 佔全國新住民總數約19％，為使新住民融入社區生活， 新北市設有2個新住民家庭服務中心與40個社區關懷站； 另有由新住民團體所成立的4個照顧據點。在侯友宜市長「 新住民十年政策」中長期計畫中，以人才培育、接軌全球、 聚落營造和福利服務等四大目標來協助新住民。 12月18日是國際移民日，也是我國的移民節， 樂見新住民藉由美食分享，串起彼此融合交流的情感。