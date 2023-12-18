Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

國際移民日 美食挑動舌尖和思鄉　新住民成長協會用天貝和春捲搏感情

By 台灣英文新聞
2023/12/18 17:31
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

台灣新住民生活成長協會於國際移民日前夕，在三重新住民家庭服務中心舉辦異國美食饗宴，由印尼媽媽以當地日常食品天貝，煮出各式料理，包含酥炸天貝、咖哩天貝、紅燒天貝、蔬菜羅德等；另方面再前往社區照顧關懷據點，教長輩一起手作越南春捲。利用美食一方面解思鄉之愁，另方面跟在地鄉親交流，長輩說：「沒吃過這麼好吃的春捲，裡面有香腸、蛋皮絲哩。」

台灣新住民生活成長協會理事長黃品溱表示，協會於11月底在三重立德里成立社區照顧關懷據點，希望藉由據點活動凝聚新住民姐妹的感情，同時回饋社區，與社區長輩交流，三重有許多新住民，嫁到三重來就是新北市的媳婦，希望社區也能疼惜咱的媳婦。

黃品蓁說，12月22日是印尼傳統媽媽節，因此邀集會員姊妹，以異國料理來和社區長輩分享，因為飲食是最能代表當地的文化，透過舌尖上的美味，也最能拉近彼此的感情。非常感謝移民署、市府和公所的協助，尤其三重新住民中心提供料理場地。

從印尼雅加達嫁來三重超過20年的施鷺音表示，天貝其實就像台灣人吃的豆腐，都是以黃豆為主要原料，只是豆腐有經過磨洗，但天貝是將黃豆汆燙後晾乾，加上酵母揉勻後靜置1~2天，此時因酵母作用會黏結在一起，再塑形成塊狀，有如豆腐，但仍可看到粒粒分明的黃豆。 印尼新住民在滷製天貝時，會加入香茅、南薑、檸檬葉、紅蔥頭和少許紅糖，加水悶煮後，即飄出陣陣香氣，令人垂涎欲滴。另外酥炸、或加咖哩、蔬菜料理，亦各具風味。

越南新住民阮明莉則教長輩一起手作越南春捲，她備好榨菜、紅蘿蔔絲、小蝦米、蛋皮絲和香腸片及九層塔葉，讓長輩一一捲入春捲皮內，長輩吃了都讚不絕口。

社會局長李美珍表示，新北市新住民有11萬600多人，佔全國新住民總數約19％，為使新住民融入社區生活，新北市設有2個新住民家庭服務中心與40個社區關懷站；另有由新住民團體所成立的4個照顧據點。在侯友宜市長「新住民十年政策」中長期計畫中，以人才培育、接軌全球、聚落營造和福利服務等四大目標來協助新住民。12月18日是國際移民日，也是我國的移民節，樂見新住民藉由美食分享，串起彼此融合交流的情感。

更新時間 : 2023-12-18 21:25 GMT+08:00

最受歡迎

超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
美國桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署：台灣未進口
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
李在鎔荷蘭半導體行大豐收　三星電子將與ASML共同開發EUV技術
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾
2023台中耶誕嘉年華15日登場　與LINE FRIENDS攜手打造3大展區燈飾
最後一天！FTX倒閉依舊樂觀？台北區塊鏈週擴大規模　探比特幣、去中心化科學超夯話題
最後一天！FTX倒閉依舊樂觀？台北區塊鏈週擴大規模　探比特幣、去中心化科學超夯話題
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？