臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超699.41億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/12/11~2023/12/15）外資在集中市場總買進金額為6,216.12億元，總賣出金額為5,516.71億元，買超為699.41億元，另統計自2023年年初至12月15日止，外資總買進金額為20兆2,864.87億元，總賣出金額為20兆1,254.40億元，累計買超為1,610.47億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆5,736.50億元新台幣，占全體上市股票市值的40.41%，較12月8日的22兆335.24億元新台幣，增加5,401.26億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：華邦電：買進103,930千股，賣出43,442千股，買超60,488千股。

第二名：台積電：買進147,350千股，賣出96,646千股，買超50,704千股。

第三名：中信金：買進177,757千股，賣出129,076千股，買超48,681千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：英業達：買進109,744千股，賣出141,732千股，賣超31,988千股。

第二名：正新：買進30,648千股，賣出54,544千股，賣超23,896千股。

第三名：長榮航：買進70,629千股，賣出92,609千股，賣超21,980千股。