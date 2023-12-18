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役男注意！1年義務役新訓不合格者　每月少領1萬元專業加給、無榮譽假

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/18 17:28
2023年11月23日，台灣義務役在台中軍事基地演練。（圖／路透社Ann Wang）

2023年11月23日，台灣義務役在台中軍事基地演練。（圖／路透社Ann Wang）

明年1月開始恢復1年制義務役，為確保訓練成效，國防部最新標準規定，官兵新訓期間若未取得「結訓專長證書」，下部隊仍無法領取1萬元的專業加給、不能放榮譽假，還得接受加強訓練。

明年1月起將恢復1年制義務役，其中入伍訓（新兵訓練）8週、部隊訓練44週，在入伍訓期間，將接受戰鬥教練、戰術行軍、戰傷救護等多項課程，通過鑑測取得「結訓專長證書」之役男，下部隊後每個月可領本薪1萬130元及「專業加給」1萬190元，共2萬320元。

但為確保訓練成效，國防部12日頒布「國軍入伍訓練輔訓、補測指導作法」，役男訓練若未達標準，需進行補測，每一個階段都須經過測驗，才可行期末鑑測。

國防部表示，在「兵器專長與戰鬥教練階段測驗」未通過者，必須在課餘時間加強訓練，直至通過才可進入下一階段課程，合格者才能參與期末鑑測，通過後可獲得「合格步槍兵」認證，未合格者須輔訓、補測一週，若一直都不合格，不僅無法領取專業加給1萬190元，只得以領取本薪1萬130元、不可放榮譽假，還得加強訓練，直到補測合格為止。

「榮譽假」是讓官兵在休假日前一天晚上6點離營，但根據新標準，未取得結訓專長證書者，不得提前休假，並得在休假日上午離營宣教前補測與補訓。
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國防部
當兵
入伍

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