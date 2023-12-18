中國非洲豬瘟疫情嚴峻 獸醫研究所：中國客非法攜入香脆腸 首度檢出新型病毒

中國媒體財聯社日前才公布的一份文件，披露中國北方爆發非洲豬瘟疫情，而我國獸醫研究所於今（18）日證實，首度於中國入境旅客攜入之豬肉製品中檢出兩種不同基因型之非洲豬瘟病毒，包含一種新基因重組型非洲豬瘟病毒，並在中國引發嚴重疫情。

獸醫研究所表示，自107年自中國爆發非洲豬瘟疫情後即啟動邊境查獲非法肉製品之檢測，此次首度於來自中國入境旅客非法攜入香脆腸中同時檢出兩種不同基因型之非洲豬瘟病毒。

一種為中國自107年起流行至今之傳統第2基因型非洲豬瘟病毒株；另一種為新基因重組型非洲豬瘟病毒，此新型重組病毒是中國於疫情爆發後自葡萄牙引入欲作為疫苗之低毒力第1基因型病毒，爾後與傳統第2型病毒發生基因重組產生之全新病毒。

獸醫研究所說明，中國於111年首次證實新型病毒案例，之後於江蘇、河南與內蒙古等地陸續發現。實驗證實此重組病毒具有高度致病性與傳播性，依文獻記載，現今以第2基因去除毒力基因之疫苗均已證實無法防範新型非洲豬瘟病毒。目前中國地區均傳出此新型病毒所引發之嚴重疫情，若一旦擴散至亞洲周邊國家，恐將掀起另一波非洲豬瘟疫情。

據我國截至今（112）年12月15日止的統計，共檢驗1,733件邊境違法攜帶非法肉製品，其中來自中國的檢體高達1,374件，佔比達79.3%，且檢出非洲豬瘟病毒陽性比率仍然高達12.4%（171件），與110與111年度邊境中國肉製品陽性率9.9%與11.8%相比顯有增高之趨勢，顯示中國非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，無緩和之跡象。

獸醫研究所呼籲，農曆新年將近，年節期間華人有送禮習慣，年節前夕是邊境查獲非法肉製品之高峰期，國人返國請勿攜帶含豬肉之畜產品與加工品，更不可心存僥倖透過郵包與快遞方式闖關，以免觸法。