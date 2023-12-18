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顧骨本只補鈣、維生素D還不夠 美國專家：應避免食用4類食物

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/18 16:40
有益心血管健康的小麥麩皮竟會對骨骼健康造成負面影響。（圖／unsplash）

有益心血管健康的小麥麩皮竟會對骨骼健康造成負面影響。（圖／unsplash）

根據我國調查顯示，骨質疏鬆為65歲以上老人常見慢性病之一，髖部骨折發生率更是亞洲區第一名，在美國的骨鬆患者數也高達1,000 萬人。骨鬆造成銀髮族跌倒、失能和臥床的原因之一，可說是中、老年人的健康殺手。對此，美國骨科專家提醒，除了適當補充鈣片、維生素D和曬太陽外，應盡量避免過度攝取4種食物。

BuzzFeed引述布萊根婦女醫院骨科外科副教授Liz Matzkin說法，除了均衡飲食、維持適當運動外，建議50歲（以上）的人，每天攝取1,000毫克鈣和800至1000國際單位（IU）的維生素 D。但她提醒，鈣片和維生素Ｄ多吃無益，要依照不同年齡服用最適當的劑量。

此外，還要避免一些會讓鈣質流失或影響骨質密度的食物，才不會「補在多鈣都沒有效」，例如酒精、咖啡因、小麥麩皮和鹽。

酒精

酒精不僅會不利心血管和肝臟健康，還會損害人體骨骼的新陳代謝和鈣的吸收，影響其正常生長發育和修復損傷的能力，甚至影響藥物對骨骼的修復作用，造成髖關節股骨頭壞死的常見危險因子之一，尤其是銀髮族和骨折高風險族群更應該當心。

Liz Matzkin說，如果你很愛喝酒，愛到無法戒酒，建議不要喝超過美國CDC提出的每日酒精飲用上限，例如成年男性每天不超過 20 克酒精，女性每天不超過 10 克酒精，【酒精克數計算公式：酒的 c.c.數 × 酒精百分比 × 0.785(酒精密度)，1罐啤酒350 c.c.，酒精含量 4.5%，也就是說350×0.045×0.785＝12.4 克酒精，男性每天不超過700 c.c.，女性為350 c.c.以下。】

  • 咖啡因

據多項研究證實，咖啡因會增加鈣的流失並減少鈣質吸收，這兩者都會對骨骼健康產生負面影響，除了咖啡以外，其實還有一些飲料和食品含有咖啡因，例如能量飲料、汽水（尤其是可樂）、茶和營養補充劑等。

根據2006 年一項比較研究發現，可樂（包括零卡可樂）因為含有大量的磷，易造成骨質流失，會降低年長女性髖骨密度，喝得越多，其影響就越顯著。

美國FDA建議，以身體健康的成人來說，每天400毫克（大約4至5杯咖啡）列為與健康負面影響無關的量。

Liz Matzkin說，如同飲酒一樣，我們的理念不是強迫你戒酒、咖啡，而是要懂得節制。因此如果你習慣早晨一杯咖啡醒腦的話，建議以無咖啡因的茶或咖啡來取代。

  • 小麥麩皮

令人驚訝的是，有益心血管健康的小麥麩皮竟會對骨骼健康造成負面影響。

Liz Matzkin說，很多人常吃小麥麩皮，因為其富含膳食纖維，能護心，並預防大腸癌，但由於小麥麩皮有高含量的植酸鹽，可以阻止鈣的吸收。

這時你心中一定有個疑問，小麥麩皮跟早餐常常吃的燕麥麩有何不同？對此，Liz Matzkin強調，燕麥麩不會像麥麩那樣對骨骼產生有害影響，因為它不含高含量的植酸。

植酸存在於植物界的抗營養素，常見於大豆、花生、甜菜、油菜和菠菜等，會降低鈣質吸收，但只要透過浸泡、催芽、發酵便能中和大部分的植酸，因此只要適量食用，不須把小麥麩皮完全從飲食清單中去除。

Liz Matzkin提醒，根據《美國臨床營養學雜誌》2018年的一項研究，長期攝取過量的鈉會增加骨質疏鬆風險。而高鹽的食物還包含肉類、零食和加工食品。

「攝取過量的鹽（每天超過 2,300 毫克）會導致骨骼中的鈣流失。」

根據 FDA的飲食指南，每人每天鈉攝取量應少於2300毫克，相當於 1 茶匙食鹽。 但美國人平均吃的量是其的 1.5 倍。
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