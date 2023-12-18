「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組卡司表演　市府再加碼商圈優惠券

高雄市今年結合耶誕節、跨年晚會，推出「高雄聖誕跨年嘉年華」活動，中山路沿線布置10組燈光作品，中央公園內近25公尺高的耶誕樹已於15日點燈，市府也加碼推出商圈優惠券。

高雄最高、近25公尺的耶誕樹「星空之樹」藍金雙色燈光交錯夢幻燦爛，搭配周邊唯美的燈飾，豎立在中央公園捷運站一號出口處；高雄流行音樂中心主建物及愛河橋體也悄悄換上耶誕配色，讓整座城市洋溢著歡愉的節慶氛圍。

高雄市經發局表示，本週五（22日）起將由楊乃文、美秀集團、高爾宣、怕胖團領軍，以雙舞台方式帶來精彩演出，並且匯集在地、青年、文創等元素打造「商圈漫步市集」、「青年生活市集」、「大統浪漫市集」三大主題市集。



2023高雄聖誕生活節表演卡司（圖／高雄市政府網站）

根據中央社，經發局長廖泰翔表示，市府今年以中央公園為中心向外延伸，結合演唱會、市集、燈光舉辦「2023高雄聖誕生活節」，邀請60家商圈品牌以及青年局「青年攤車品牌輔導計畫」輔導攤車共同進駐。

高雄市長陳其邁表示，今年以燈光作為媒介，串連耶誕活動主場域（中央公園）與周邊商圈，從中央公園、捷運美麗島站至高雄願景館。

高雄市經發局加碼推出商圈優惠券，在「商圈漫步市集」、「青年生活市集」、「大統浪漫市集」等三大市集使用iPASS MONEY消費滿新台幣200元即送100元「聖誕商圈優惠券」；22日起至跨年期間，在全市13個百貨，消費滿千也送100元「聖誕商圈優惠券」。

「聖誕商圈優惠券」在包括中央公園、新堀江、三鳳中街、長明、南華、六合、大連、後驛等全市近30個合作商圈都可以消費直接抵用，不限消費金額、不找零、單筆消費不限使用張數，使用期限到明(113)年2月29日止。可在明年2月29日前到全市近30個合作商圈消費。



高雄聖誕商圈優惠券合作商圈（圖／高雄市政府網站）

中山路「城市中軸．踏光尋夢」沿線布置10組作品，分別為「星空之樹」、「光輝之翼」、「星球秘境」、「冬夢精靈」、「心願聖誕盒」、「聖誕鈴音」、「夢幻光交響」、「星辰大道」、「光耀夢想門」、「極光樹海」，每日點燈時間為下午5點30分至凌晨0點，部分燈光作品展示至明年1月2日止。



靠近高雄中山路的作品「心願聖誕盒」（圖／中央社_高雄市文化局提供）



高雄光環境藝術、市集、舞台區地圖（圖／高雄市政府網站）