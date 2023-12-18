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北韓發射短程飛彈數小時後再射洲際飛彈　射程可涵蓋美國本土全境

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/18 12:22
2023年12月18日，南韓首爾地鐵站電視牆播放北韓發射飛彈的新聞（圖／韓聯社via路透社）

2023年12月18日，南韓首爾地鐵站電視牆播放北韓發射飛彈的新聞（圖／韓聯社via路透社）

北韓今（18）日向東海發射一枚長程彈道飛彈，推測為洲際彈道飛彈（ICBM），射程可遠至美國本土全境，推測北韓是為了抗議核協議集團會議中，美國與南韓協定明年在聯合軍演時實施核戰演習。

韓聯社報導，南韓及美國在上週召開核協議集團（NCG）會議，決定在明年8月的聯合軍演中，進行應對北韓核武及飛彈威脅的核作戰演習，北韓為此表示抗議，並展開武力示威，展現可直接打擊美國的洲際飛彈威力。

南韓聯合參謀本部表示，今日上午8點24分左右，在北韓平壤一代捕捉到一枚疑似向東海發射的遠程彈道飛彈，該枚飛彈以高角度發射，飛行約1千公里後，掉落在東海。

此次為北韓今年第5次發射洲際飛彈，上一次為今年7月12日，北韓試射新型固體燃料洲際飛彈「火星-18」。

日本防衛省表示，該枚洲際飛彈在上午9點37分左右墜落日本專屬經濟區（EEZ）外，最高飛行高度估計在6千公里以上。

報導指出，此次的飛彈飛行時間、最高高度、飛行距離等，都與今年7月試射的「火星-18」相似，因此今日所發射的很有可能也是「火星-18」，聯合參謀本部則對此回應，目前仍在分析是否為固體燃料洲際飛彈。

據推測，若該顆洲際飛彈是以正常角度（30~45度）發射，而非高角度，飛行距離預計可達1萬5千公里以上，足以將美國本土全境納入打擊範圍。

在此之前，南韓昨天深夜才通報，偵測到一枚短程彈道飛彈從平壤地區發射，等於北韓在不到半天的時間內連續試射。

南韓參謀本部表示，該枚短程飛彈飛行約570公里，落在日本海，首爾、華府與東京密切分享有關北韓彈道飛彈的資訊。
北韓
南韓
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