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反式脂肪抽驗結果曝 早安美芝城、弘爺漢堡、參拾捌號朝食所標示不符

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/18 12:17
早安美芝城圓山捷運概念店的「美奶滋沙拉」反式脂肪含量超出外包裝標示。（圖／台北市政府衛生局）

早安美芝城圓山捷運概念店的「美奶滋沙拉」反式脂肪含量超出外包裝標示。（圖／台北市政府衛生局）

台北市衛生局今（18）日公布「油脂類產品的反式脂肪酸含量」之抽驗結果，早安美芝城圓山捷運概念店的「美奶滋沙拉」、弘爺漢堡如意店的「厚奶精」以及叁拾捌號朝食所的「白沙拉」共3件反式脂肪含量超出外包裝標示，已命其改正並開罰。

衛生所於10月於早餐店、咖啡店、超市及賣場等處抽驗24件油脂類產品檢驗反式脂肪酸（15項）含量，針對油脂類產品反式脂肪標示進行檢查，包含8件奶精、8件沙拉、6件奶油、1件脂肪抹醬及1件發泡專用脂。

結果發現，早安美芝城圓山捷運概念店（意欽早餐店）的「美奶滋沙拉」營養標示反式脂肪含量為「0.5公克/每100公克」，但檢出每100公克反式脂肪酸含量0.71公克，來源廠商為台南市美芝城實業股份有限公司；弘爺漢堡如意店（弘如小吃店）的「厚奶精（非乳為主）」產品包裝標示宣稱「本產品不含反式脂肪酸」，缺遭檢出每100毫升之飽和脂肪酸含量11.82公克及反式脂肪酸含量0.05公克；來源廠商為台北市的皇車食品有限公司。

另外，叁拾捌號朝食所抽驗到的「白沙拉」營養標示反式脂肪含量為「0.11公克/每100公克」 ，卻檢出每100公克反式脂肪酸含量0.44公克，來源廠商為屏東縣的晨間廚房國際餐飲股份有限公司。

台北市衛生局表示，「厚奶精」的來源屬台北市業者，已依法開罰責任廠商新台幣3萬元罰鍰；「美奶滋沙拉」和「白沙拉」屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責處辦，可依法處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局說明，反式脂肪來源有天然、人工，前者存在牛隻等反芻動物中，後者則因油脂精製高溫製程中產生微量反式脂肪或來自氫化植物油，其氫化目的是增加油脂穩定性，使油脂更加耐高溫，但若製程中氫化不完全，即會產生危害心血管健康之反式脂肪，提醒消費者，購買時不妨多留意營養標示中反式脂肪含量，聰明選購。

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