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急凍 全台兩天81人猝死 「10大危險族群」要當心 醫示警「4不要」胸痛時千萬亂做

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/18 10:56
胸痛示意圖。（圖／pixabay）

胸痛示意圖。（圖／pixabay）

16、17日全台天氣急凍，低溫下探10度以下，據各地消防局統計，這兩日至少接獲81人OHCA（心肺功能停止）。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，天氣寒冷時，因急性心肌梗塞而死亡的人數會增加，若出現胸口緊、悶痛、像大石頭壓住等表徵，尤其是三高患者，千萬別做「4不要」，更重要的是要保握黃金治療時間盡速就醫。

黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，根據世界心臟醫學會的共識，如果心肌梗塞發作後，這個疾病的黃金救治時間是發病後的「90分鐘」，但根據本土針對急性心肌梗塞患者所做的統計顯示，從發病到治療結束（即胸痛開始到血管介入手術後的時間）我們民眾都平均所花的時間為6.5小時，這些往往已經超過黃金時間6小時，非常不利於搶救生命。

黃軒解釋，若能在90分鐘內及時就醫、打通血管，對心臟的損傷較小；反之，若沒有及時接受治療，甚至拖到12小時或1天以上才治療，產生併發症的機率很高，這些併發症包括慢性心臟衰竭、瓣膜逆流，甚至心臟破裂或死亡。此外，若發作超過12小時以後才就醫，死亡率達16%。

一般來說，國人從出現胸痛情形到被送至醫院急診求治的時間，已經平均花了「4.5小時」，這樣的情況，往往早就快超過了黃金6小時的治療時間。而延誤就醫的原因主要有三大點，包含不把疼痛當作一回事（耐痛）、 認為忍耐一下疼痛即會自動消失而無需就醫，以及交通及醫療不方便等。

黃軒提醒，當心肌梗塞正在發作時，下列「4不要」千萬別做，否則更容易失去黃金治療時間而錯失寶貴生命。

1. 不要一直忍著疼痛

典型的心肌梗塞仍以胸口緊、悶痛、像大石頭壓住等表徵為主。

在冬天，那些高風險的族群：糖尿病、高血壓、年紀大、慢性疾病患者、如果有典型的心肌梗塞症狀，不要忍耐，你只要超過15分鐘或20分鐘症狀依然沒有緩解，就必須就醫排除心肌梗塞的可能性。

那些不把胸部疼痛當作一回事且非常耐痛患者，都是延遲就醫常見的原因。

2. 不要胡亂拍打自己

那些網路流傳的影片，什麼拍胸脯、打胳膊，按這按那或叫你大力咳嗽，這些都是偏方，我們正規醫療指南並沒有提到過這樣是在急救你的心肌梗塞，這些方法還可能會增加心臟負擔，造成心肌梗塞的情況更加惡化。

3.不要自己亂服藥物

當懷疑自身心肌梗塞時，有人會趕緊吃阿司匹林或硝酸甘油，但胸痛，可能是心肌梗塞，也可能不是，亂吃藥有時候會增加風險，例如未量血壓、在不清楚真實血壓情況下亂吃硝酸甘油，可能造成低血壓，此時若剛好是下壁的心肌梗塞壞死，血壓過低，就容易進入休克狀態，造成生命危險。

4. 不要反覆打電話或上網查詢

有些病人，胸部疼痛，一直會和別人或家人反覆過度的討論和商量，還會到處打電話詢問別人，要不要去看醫生？要不要去急症室？

此外，黃軒也個別列出猝死的5大典型和非典型高危險族群：

猝死的典型5大危險族群：

  1. 長者（一夜5人猝死均為高齡長者）
  2. 三高者
  3. 愛抽烟
  4. 愛喝酒
  5. 肥胖

非典型(隱藏式)5大危險族群：

  1. 暴飲暴食者
  2. 缺乏運動者
  3. 酒/飯後泡澡、酒醉者
  4. 情緒起伏大者
  5. 感冒未癒者

黃軒強調，一般心肌梗塞的患者，通常會感到胸前有強烈的壓迫感，「有如100公斤的東西壓在胸上」，甚至會轉移到左肩、下巴、手臂，也許也會伴隨喘、噁心感或冒冷汗；簡單來說，當悶痛的感覺持續，痛如石壓，位置又在胸前模糊地帶，且時間超過15分鐘仍然未緩解，特別又是在秋冬天氣冷，心臟猝死率會增加，或為自身為高危族群，應盡速就醫，排除一下是不是有急性心肌梗塞了，以避免錯過了黃金治療時間。
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