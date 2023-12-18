【開箱影片】松葉蟹、壺漬牛吃到飽　台北寒舍艾美「日本美食節」這時段最划算

寒舍艾美酒店buffet探索廚房「冬の和食祭」日本美食節活動端出日本居酒屋料理、美味小吃及各式精緻甜點，菜色多到讓人不知從何下手，我們精選三道不能錯過的必吃菜色，並告訴各位哪一時段用餐CP值最高！

愛吃海鮮的饕客一定要前往爐烤區，炭烤松葉蟹腳以奶油、檸檬汁、大蒜與香草調味，經大火炭烤後表面焦香保留鮮嫩多汁的蟹肉、京都傳統魚料理「西京燒」使用香甜味噌醬汁醃漬比目魚，火烤鮮嫩至表皮呈金黃色澤保持魚肉的鮮美；九州著名的「鮑魚雞白湯拉麵」以雞骨與雞肉長時間熬煮成白湯湯底，搭配筍絲、海苔、溏心蛋等經典配菜，更加入鮑魚將Q彈拉麵華麗升級。。

此外，岐阜縣鄉土料理「朴葉牛」將翼板牛放置在朴葉上燒烤，烤至五分熟度保留鮮度並帶有天然葉子香氣、居酒屋經典料理「日式烤雞肉串」、文字燒、茶碗蒸、關東煮、生魚片等應有盡有。源自鹿耳島的名菜「壺漬牛」，主廚將牛肋眼切成條狀並浸泡於特色醬汁壺中，微火燒烤後油亮光澤、香氣滿盈，齒頰留香

甜點部分提供櫻花水信玄餅，為透明果凍包含美麗櫻花，吃起來清甜帶有花香是日本夏季常見的甜點，如果想要比較濃郁口味的可以來一碗抹茶紅豆甜湯、草莓大福等，另外也激推芝麻戚風蛋糕，芝麻香味吃起來很爽口完全不膩。

探索廚房buffet時段分為平日及假日下午茶及午晚餐，平日午餐及晚餐為一人NT$1690+10%，下午茶為NT$1090+10%；假日午餐週六到週日、晚餐週五至週日為NT$1890+10%、下午茶NT$1290+10%，菜色都是一樣的，建議大家可於平日下午茶大啖日本美食。

台北寒舍艾美日本美食節自助餐。(影/台灣英文新聞Lyla Liu)