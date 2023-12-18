【台灣2024大選倒數25天】12/20將舉辦首場政見發表會　三位總統候選人理念一瞥

2024大選首場公辦電視政見會本周三(12月20日) 將登場，以下依抽籤號次順序分別介紹柯文哲、賴清德以及侯友宜的治國理念。

1號 民眾黨總統候選人柯文哲

民眾黨總統候選人柯文哲政見會當天擬分國家、社會、人民等3大安全面向逐一論述，現由競選總幹事黃珊珊整合黨內2大智庫及外部學者，並安排時間加緊模擬演練，民眾黨也會剪輯政見會影片，上傳至社群媒體。

本屆正副總統候選人將透過4場公辦電視政見發表會與2場電視辯論會對決。首場總統候選人電視政見發表會20日晚間舉行，總統候選人電視辯論會則定30日登場。

柯文哲日前接受網紅「愛莉莎莎」訪問，於節目片段提及政見會準備情況時透露，他的政見會發表將分成國家安全、社會安全、人民安全等3大面向，各面向再細分不同主題做論述，並將每場政見發表會的10分鐘內容，在結束後剪輯加上字幕，放到網站或民眾之聲頻道。

柯營幕僚表示，目前已排定柯文哲時間，加強準備政見會及電視辯論，由黃珊珊出面整合新故鄉智庫與民眾黨團智庫，並聘請外部學者專家顧問提供意見，3場政見會將聚焦在政策面，並安排模擬對抗、練習辯論詰問。

柯營幕僚指出，柯文哲長期籌備各項政策議題，民眾黨內也備好題庫，雖然政見會或辯論會上可能有突發狀況需作臨場反應，但柯文哲在演講、開講場合就常與民眾或學生進行即席問答，對柯文哲的臨場表現有信心。

中央社17日引述民眾黨人士表示，3場公辦政見會總共有9個小場次，柯文哲將視為9個小場次演講，透過事後剪輯放到社群媒體後，讓更多選民看到，並用政策吸引中間選民支持。

柯文哲17日出席桃園造勢大會時指出，呼籲支持者展開以每天花5分鐘與長輩講話、1週至少落實5天的「五五計畫」，告訴長輩社會的真實情況，讓長輩支持柯文哲。

柯文哲下午出席桃園造勢大會，會後前往桃園大樹林天后宮參拜；晚間到八德興仁夜市掃街，並出席民眾黨桃園市立委第5選區參選人賴香伶在平鎮區舉辦的問政說明會。

他致詞表示，桃園是人口還在增加、產業還在繼續發展的縣市，也是目前台灣發展最快的地方，硬體建設包括捷運、航空城都市計畫都在進行中，但行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內讓市府負債大幅增加。

柯文哲認為，真正影響國家力量的是執行力，政治的核心是執行力而不是喊口號，唯有認真做事才是台灣需要的行政執行力。

他表示，桃園是台灣社會縮影，台灣應是美麗之島、福爾摩沙，而非如外媒所說的兵凶戰危之地，他希望台灣是中美溝通的橋梁，不是中美對抗的棋子，更重要的是台灣必須由清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府領導。

柯文哲指出，歷史上也許有所謂的不同族群，但都應盡快從台灣的歷史消失，他希望在這場選舉後，台灣會是社會和諧、政黨和諧、兩岸和平。

他呼籲年輕支持者，展開每天花5分鐘與長輩講話、給予關心連續5天的「五五計畫」，告訴長輩社會的真實情況，並拜託長輩票投給柯文哲，因為柯文哲是有理想、能堅持政治理念做該做的事。

2號 民進黨總統候選人賴清德

2024總統大選，在野陣營打「戰爭牌」。民進黨總統候選人賴清德17日說，這些都是中國大外宣，他當總統，兩岸發生戰爭的風險最低，因為他的路線最正確，「我會把2300萬人民的生命，放在我的心上，我一定會保護他們的安全」。

賴清德接受「數字台灣」節目主持人謝金河專訪，節目17日晚間播出。對於所謂「支持民進黨就會上戰場，支持賴清德就代表戰爭」說法，賴清德認為，這些都是中國的大外宣，國民黨或民眾黨配合宣傳，目的是想得到選舉利益。

賴清德指出，他當總統，兩岸發生戰爭的風險最低，因為他的路線最正確，也是目前國際採行的作法，「我有信心、我會把2300萬人民的生命放在我的心上，我一定會保護他們的安全」。

賴清德說，香港被中國收回去、被迫走進中國，就失去了全世界，導致香港經濟不斷下滑，當中國的大運已經走完，香港就跟著倒霉；台灣應不應該再走回頭路，把經濟再鎖回中國市場，答案不言而喻，大家都很清楚。

謝金河提到，新加坡總理李顯龍曾說，華人要「落地生根」，不要「落葉歸根」，要求華人完全融入新加坡。

賴清德說，他有很深感觸，不管先來後到，認同台灣、就是這塊土地的主人；理論上這次選舉，國家認同應該是都要一樣，但為何會有兩條不同路線，就是因為另外兩組人，或背後的支持者、或是在背後主導他們的人，沒有做到李顯龍這樣的呼籲。

賴清德指出，這些人沒有落地生根，滿腦子想要落葉歸根，忘了這塊曾經生養他們多年的土地，且在面對中國威脅時，不僅沒有團結一致，還大聲附和。

賴清德也重申，對於年輕人要「加薪、減稅、減負擔」，像居住政策方面，必須公私協力、中央地方一起合作，全力推動社會住宅。

關於記點制度引發計程車司機不滿。賴清德說，之前人行道、斑馬線上發生許多交通事故，無辜老百姓因此喪失寶貴性命，所以立法院不分朝野，希望修改交通規則來增進交通安全、立意良善，但作法產生一些問題。

賴清德表示，他自己是從基層出身，也接受很多基層意見，記點制涉及重複處罰、罰錢又記點等問題，還有牽涉工作權，以及地方政府跟中央政府各項配套措施尚未完備，這些基層意見都值得做政策檢討。

3號 國民黨總統候選人侯友宜

國民黨總統候選人侯友宜17日說，他的理念就是「台灣中間路線」，就像他首次選舉時，就寫下最重要的是要團結台灣，不分你我、族群、顏色，大家要共榮共好，中華民國才有希望。

中央社報導，侯友宜接受華視新聞專訪，節目今天晚間播出。對於主持人問及是否支持、贊成九二共識，侯友宜先強調3次「我反對一國兩制」後指出，他會按照中華民國憲法與兩岸人民關係條例，兩岸互不承認主權、互不否認治權；國家命運由2300萬人來決定，「我們叫做中華民國，它的名字跟我們不一樣」，但兩邊也要交往。

對於中國國家主席習近平強調，九二共識中就包含一國兩制。侯友宜說，「他說他的，我說我的，我叫做中華民國憲法」，包括九二共識也在中華民國憲法之下，總統就是按憲法處理兩岸、國防與外交。

侯友宜強調，他的九二共識內涵，就是反對台獨、反對一國兩制，堅守民主自由以及由2300萬人決定台灣的命運。

侯友宜指出，要用善意對待別人，如果不對話、不交流，會不小心擦槍走火；他一定會跟對岸好好談，起碼要慢慢建構穩定、和談的基礎，且一定會採取對等方式，以平等、尊嚴與友善好好溝通。

至於兩岸現在是否處於敵對狀態，侯友宜說，兩岸現在非常具有衝突性、瀕臨兵凶戰危，不小心就打起來了。

主持人詢問，國民黨副總統候選人趙少康提出派軍事觀察員到對岸，是否衝過頭。侯友宜表示，會衝才有殺氣，要善用趙少康的優點、讓他衝，講這個也沒有違法，「有一個理想、一個理念，有何不好呢」。

至於趙少康曾說侯友宜願把總統職權讓他參與，引發違反憲政疑慮。侯友宜說，他跟趙少康講過，很多重要決策，他一定會諮詢大家，諮詢越多人、融合所有人觀點所做出的決定才不會犯錯，但最後還是他自己要做決定。

針對侯友宜在君悅會談上唸出民眾黨總統候選人柯文哲傳給他的簡訊，被外界視為「高招」。侯友宜表示，他什麼招也沒有，以平常心看這些事，「幾個人坐在那裡，沒有什麼話可以說，不然要說什麼，就簡訊拿起來唸一唸」；他強調，自己沒有惡意，事情都過去了，大家都是他的朋友，沒有撕破臉。

在選情部分，侯友宜說，選舉沒有選第2名，只有選第1名，「票開出來、我就會贏」，且國民黨立院席次也一定會過半；現在年輕族群、南部地區要加把勁，他會「一直拚，拚到過」。

至於外界批評新北市政沒有市長，侯友宜表示，新北市政從未停歇，他幾乎每天都會關心市政進度，就像他關心新北歡樂耶誕城的安全情況，「今天發生一個重大事情，你還是要負責任的」。