〈財經主筆室〉麥當勞漲價將掀起物價全面上漲？民眾還得繼續咬牙過苦日子！

立法院剛三讀通過最低工資法，速食業龍頭麥當勞就宣布調漲售價， 時機說來有點巧合！但麥當勞漲價動作， 的確引發民眾對物價將全面上漲的擔憂，畢竟麥當勞連6年宣布漲價 ，民眾依照過往的經驗，只要麥當勞漲完，其他業者就會跟漲， 而且漲得還更多！民眾嘆實質薪資明明倒退嚕，物價還漲不停， 苦日子還得持續。

麥當勞宣布自本周三(20日)起調漲售價，平均漲幅在2.9%， 這也是麥當勞近6年來，第6度宣布漲價，連6年漲價讓東西越來越 貴，就以6塊的麥克雞塊為例，2019年單點價格為59元， 如今已漲到66元，6年下來漲幅達到近12%， 讓很多民眾都感到吃不消。

其實，麥當勞非並首家宣布漲價的速食業者， 披薩業者達美樂早已悄悄調整售價，達美樂從12月11日起就已經 開始漲價，產品4成漲價、6成調降，整體調幅在1.5%， 此次調漲以海鮮及起司類商品影響較多，幅度約3-5%。

餐飲業者表示，人力成本增加，加上通膨問題仍在， 食材成本墊高等皆是漲價主因。達美樂就表示， 此次調整價格是受到人力成本上漲，以及原物料成本增加。 雖然達美樂日前就已調整售價，但最低工資法在上周三(20日)三 讀通過，麥當勞就選在同一天宣布跟進達美樂漲價腳步， 時機的確有點敏感！

麥當勞是速食業龍頭，民眾最擔心的就是麥當勞宣布漲價後， 會掀起另一波全面的物價上漲。雖然，針對麥當勞漲價， 中西式速食連鎖業者如鬍鬚張、八方雲集、漢堡王與摩斯均表示， 現階段先朝自行吸收成本做努力，但如果農曆年後成本仍持續增加， 結果可能「勢在必漲」。業者似乎並沒有表示不會漲價，應該只是「 漲價時機」的問題！

業者宣布調漲價格原因，很大一部份都表示是因人力成本攀升所致。 勞動部宣布2024年基本工資月薪調漲至27,470元、調幅為 4.05%，時薪也調至183元、調幅約4%。 這就是業者宣布調漲產品售價最大的理由，因為，人工貴了， 所以要漲價。

根據統計，蔡政府自2017年起連8年調漲基本薪資，月薪從20 16年的20,008元調升至2024年27,470元，過去8 年累計月薪總調幅約37.3%。時薪部分，從2016年的120 元調升至2024年的183元，總調幅為52.5%， 勞動部達成蔡政府任內年年調整基本工資的目標。

不過，基本工資雖然年年調漲， 但薪資成長能不能跟得上物價通膨速度，這才是民眾最為關切的， 但以台灣目前現況來看，台灣實質經常性薪資仍跟不上通膨速度。

行政院主計處上周二(12日)最新公布的10月受僱員工薪資統計 ，10月全體受僱員工經常性薪資平均為44,528元，月增0. 3%、年增2.15%，獎金及加班費等非經常性薪資5,921元 ，合計總薪資50,449元，年增0.67%， 部分工時經常性時薪198元，與前一月持平，較上年同月則增0. 51%。

單單以10月單月薪資來看情況還好，但今年前10月實質經常性薪 資為41,346元，卻出現年減0.13%， 前10月實質總薪 資呈現倒退嚕情況，這是7年來首見負成長。主計處說法： 物價上漲之外，獎金發放也影響薪資漲幅縮水。專家分析： 景氣趨緩、終端需求疲弱，影響到廠商的獎金發放，加上通膨影響， 讓實質總薪資「倒退嚕」。

就像最近鬧出醞釀罷工的長榮機師，機師工會理事長李信燕就指出， 長榮航空飛行員薪資12年來僅調薪1.5％至2％， 若加上物價通膨等因素，等於實質減薪超過10%。長榮航空回應 表示，正機師9年來，月薪加薪將近10萬元， 更說工會說法明顯非事實。且不管真相如何？實質總薪資「倒退嚕」 事實，已對民眾生活造成負面影響。

實質總薪資呈現倒退嚕讓民眾感嘆生活不易， 如今麥當勞宣布調漲售價，雖然平均漲幅只在2.9%， 但其他業者跟漲力道可完全不輸麥當勞，網路上網民就留言指出， 明年外食價格肯定全面上漲，平均可能至少得增加15-20%外食 成本，日子真的過得越來越辛苦了！