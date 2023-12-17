3名人質裸上身、舉白旗仍遭誤殺　以色列總理尼坦雅胡：心碎，但軍事壓力是必要的

以色列軍方在加薩不甚誤殺3名人質，數千民以國民眾也因此上街示威，以國總理尼坦雅胡卻表示，此事雖然讓人心碎，但對哈瑪斯施加軍事壓力是必要的，將持續戰鬥下去。

以軍16日坦承誤殺3名人質，當時3名人質皆裸著上半身，拿著綁有白布條的棍棒，以國士兵卻誤以為是恐怖份子而開槍，其中2人當場死亡，而第3人則是受傷躲到鄰近建築後，以希伯來語求救，指揮官雖立即下令停火，但又有人在他走出建築物後朝他開槍，導致該名人質死亡。

軍方坦言此事「違反交戰條例」，3名人質裸上半身是為了表示自己身上沒有炸彈，又攜帶著白布，以軍卻違反開火規定，向舉白旗投降的人開槍。以國國訪部長葛朗特也強調，他將負起責任，也已和人質家屬見面。

在這3名人質遭誤殺後，有數千名以色列民眾到以色列特拉維夫發起示威，其中包含人質家屬，以及被釋放的人質。

參與示威的人中，部分人要求以方立即停火，以讓人質獲得釋放。他們擔心，若不停戰，仍被扣留在哈瑪斯的120多名人質將無法回來。

然而，以色列總理尼坦雅胡卻對此次誤殺事件表示，這件事讓他心碎，整個國家都會對此心碎，但他仍堅持表示，無論是讓人質返家，或是達成擊敗敵人的目標上，施加軍事壓力是必要的，以色列軍隊會在加薩走廊持續戰鬥，直到根除哈瑪斯為止。

尼坦雅胡說，他們從此次事件中吸取了教訓，為了帶回人質，將繼續進行軍事和外交努力，表達出通過外交渠道進行協商的可能性，但也一方面也是拒絕了示威民眾對於停戰的訴求。