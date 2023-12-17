結果出乎意料也不出所料 COP28跨出汰換化石燃料第一步

第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）於本（12）月12日落幕，歷經2周的協商後，近200個國家達成一致共識，呼籲所有國家逐漸汰換化石燃料，以避免可能的氣候災難，然而，看似是進展的結果其實隱藏了許多問題，氣候專家更是直指，完全無企圖心的協議是對地球及人類未來的災難。

事實上，COP28本身看起來就是一個極端諷刺的集合體。超過10萬名全球政治人物、外交官、遊說集團、企業家、投資人、科學家等群體集結在一個由專制石油產國主辦的氣候峰會，舉辦城市杜拜本身甚至以沙漠中的高樓大廈，以及能源消耗量超高的消費主義聞名。

峰會的主席、阿拉伯聯合大公國的聯合國氣候特使阿爾-賈比爾（Sultan Ahmed al-Jaber）是該國國營石油公司阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）的總裁，且正研擬要執行一預算高達1500億美元的油氣鑽探擴充計畫。

雖然阿拉伯聯合大公國也在做再生能源轉型的準備，與本月宣布籌建全球最大的集熱式太陽能發電廠Noor Energy 1，其面積比6000座足球場還大，更受外界關注的反而是杜拜中部、全球最大的燃氣發電站；同一時間，所有產油國仍在計畫擴大油氣開採。

好消息是，歷經多次峰會後，各國終於承認「化石燃料是氣候問題的主因」，且會場中絕大多數的國家都支持逐步淘汰化石燃料，雖然仍舊對任何國家行為沒有強制力，至少願意提供資金的政府與投資人開始對該從哪裡著手有了點頭緒。

2015年〈巴黎協議〉的攝氏1.5度目標獲得強化，希望在2030年前全球碳排可以減少43%、2035年則可減少60%，這對2025年要提交新氣候目標的國家產生一定程度的壓力；另一方面， 各國也支持2030年前全球再生能源的使用需要成長為3倍，能源效率則為2倍。

而壞消息則是，沙烏地阿拉伯與石油國家輸出組織（OPEC）的其他成員仍是最主要反對方，其他不贊成淘汰化石燃料的國家則被《衛報》形容為「躲在OPEC的陰影下」。

在這些國家和其他石油公司的「努力」下，全球碳排放於2025年到達頂峰而後開始逐漸下降的條文沒有被納入，而掛上「轉型燃料」（transitional fuel）之名的天然氣及過去被作為抵換手法但實際使用未經驗證、技術昂貴的「碳捕捉及儲存技術」仍未被刪除，仍是可以鑽的漏洞。

氣候調適、氣候金融等措施仍雷聲大雨點小，唯一值得慶幸的大概是各國同意對氣候弱勢地區提供損害及損失基金（loss and damage fund）。

氣候與能源智庫「非洲電力變革」（Power Shift Africa）的負責人亞德（Mohamed Adow）表示，本次會議傳達了比過去更為強烈的信號，但是油氣產業仍有許多漏洞可以繼續苟延殘喘

不過他也坦承，有些人對本次會議的期許過高，實際上這樣的成果已是兩年前完全無法想像的，尤其是這次會議還是在產油國舉行的情況下。樂觀來看，或許這代表產油國也知道全球正在往不使用化石燃料的未來前進。

下一次氣候變遷大會將在明（2024）年11月，於亞塞拜然的巴庫舉行，該市同樣是重要的產油城市。