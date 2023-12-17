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桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 40多款商品全數召回 食藥署12/17出面回應

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/17 16:25
「桂格燕麥」宣布召回旗下40多款燕麥棒、巧克力棒、麥片，原因是商品疑似遭到沙門氏菌汙染。（圖／截自美國桂格燕麥官網，台灣英文新聞後製）

「桂格燕麥」宣布召回旗下40多款燕麥棒、巧克力棒、麥片，原因是商品疑似遭到沙門氏菌汙染。（圖／截自美國桂格燕麥官網，台灣英文新聞後製）

2023-12-17 17：58 更新我國食藥署說法

根據美國食品藥物管理局（FDA）於12月15日發布的新聞稿，美國食品集團「桂格燕麥」宣布召回旗下40多款燕麥棒、巧克力棒、麥片，原因是商品疑似遭到沙門氏菌汙染。對此，食藥署今（17）日表示，我國未進口這次美國FDA回收之產品。

「桂格燕麥」的召回通知由美國FDA官網發布，聲明稿中表示，疑似受到污染的產品銷往全美50州、波多黎各、關島和塞班島，但未提供詳細召回數量。

「桂格燕麥」強調，目前尚未收到消費者因食用問題商品而生病的通報，此外，此次召回僅適用於名單中的產品。 其他桂格產品均不受影響。

聲明稿中提到，沙門氏菌感染症為食因性感染的疾病，亦為人畜共通傳染病，大部分發生原因是食物來源遭受污染，少數是因帶菌者污染食物，或人與人直接糞口接觸引致。病例最常發生於嬰兒、5歲以下小孩、老年人和免疫力低下族群，症狀有發燒、腹瀉（可能有血性腹瀉）、噁心、嘔吐和腹痛。

在極少數情況下，沙門氏菌感染可能導致該微生物進入血液並產生更嚴重的疾病，例如動脈感染（即感染的動脈瘤）、心內膜炎和關節炎。

由於這些年桂格燕麥為台灣的麥片穀物市場的龍頭，消息傳出後，引發消費者恐慌。對此，食藥署於今晚近6時表示，經查詢IFI系統，111年1月1日至112年12月17日止，未有此次美國FDA發布回收警訊產品(燕麥等)之輸入紀錄。
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更新時間 : 2023-12-17 18:42 GMT+08:00

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