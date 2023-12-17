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星宇航空舊金山首航由史奴比陪飛　預計下半年開航西雅圖

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/17 15:55
星宇航空首度與史努比（SNOOPY）合作，候機室也可看見SNOOPY各個角色的蹤影（圖／截自星宇航空IG@starluxairlines）...

星宇航空首度與史努比（SNOOPY）合作，候機室也可看見SNOOPY各個角色的蹤影（圖／截自星宇航空IG@starluxairlines）...

星宇航空於16日開航第2個北美航點-舊金山，並首度與史努比（SNOOPY）合作，預計將於下半年開航西雅圖，持續擴張航點。

星宇航空執行長翟健華表示，舊金山是為星宇航空第2個北美航點，透過目前亞洲區域航網，和洛磯山、舊金山2條長程航線，將讓往返北美及亞洲各大城市的旅客更便利，未來也將持續擴張航點。

翟健華指出，明年1月18日開航清邁、第二季開航台中國際航線，預計下半年開航西雅圖。

星宇航空也首度與史努比合作，首航除了有SNOOPY和查理布朗人偶現身外，機上也有SNOOPY玩偶與首航旅客一同飛行，每名首航乘客皆可獲得SNOOPY硬殼收納包等好禮，候機室也可看見SNOOPY主題布置，供旅客拍照打卡，可愛爆棚。

星宇航空表示，即日起至明年5月20日止，台北出發前往舊金山的全艙旅客，皆可獲得「舊金山城市款」或「飛行追夢款」限量SNOOPY主題行李吊牌，此外也和7-11推出SNOOPY限定聯名商品。

星宇航空舊金山首航由史奴比陪飛　預計下半年開航西雅圖
星宇航空為歡慶16日開航舊金山，將陸續於台北出發航班贈送「城市款」或「飛行追夢款」限量史努比主題行李吊牌（圖／中央社_星宇航空提供）

星宇航空也與保養品牌LA MER海洋娜拉及視聽業者Sony合作，明年1月20日前搭乘台北出發至舊金山頭等艙及商務艙，可獲得「手工高訂臻藏化妝箱」；12月31日前搭乘頭等艙，另再加贈頭等艙同型號Sony WH-1000XM5耳罩式無線藍芽降噪耳機。
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航點

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更新時間 : 2023-12-17 18:42 GMT+08:00

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