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蔓延美國16州 獸醫曝2品種狗兒最易感染非典型呼吸道疾病

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/17 15:06
法國鬥牛犬示意圖。（圖／pixabay）

法國鬥牛犬示意圖。（圖／pixabay）

近幾個月來，美國爆發一種神秘的犬隻呼吸道疾病，疫情已蔓延到至少16州，其中俄勒岡州（Oregon）就有200多起通報病例，症狀包含發燒、咳嗽和嗜睡，嚴重恐引發肺炎，甚至死亡。面對即將到來的耶誕節，獸醫師提醒盡量勿帶自家的狗兒出門聚會，以避免其他寵物近距離接觸。

據路易斯安那州立大學（Louisiana State University，LSU）獸醫學院表示，過去一年裡，許多汪星人感染一種非典型的「犬病毒性呼吸道疾病」 (CIRDC)，且病例數越來越多，疫情已蔓延至加州、科羅拉多州、佛羅里達州、喬治亞州、愛達荷州、伊利諾州、印第安納州、麻薩諸塞州、新罕布夏州、內華達州、俄勒岡州、賓州、羅德島州、佛蒙特州和華盛頓州共16州。

官員稱，自8月中旬以來，俄勒岡州已通報了 200 多例已知病例，但由於狗兒沒有疾病管制與預防中心，目前尚未有全國總感染數等相關資料。

官員稱，當狗兒感染後會有類似慢性支氣管炎的情形，即氣管和支氣管的炎症，病程可持續6到8週或更長時間，臨床症狀有咳嗽、打噴嚏、流鼻水，以及眼睛或鼻子流膿等。部分狗兒的病程惡化極快，約24至36小時內就會演變成重症或死亡，但這種情況相對罕見。

賓州農業部發言人Shannon Powers於聲明稿上表示，據部分州的回報資料，一些患有呼吸道慢性疾病的狗兒對抗生素產生抗藥性，因此更容易引發肺炎。

CBS Boston報導，「扁臉犬」和「短吻犬」較容易感染該呼吸道疾病，例如哈巴狗、西施犬和法國鬥牛犬等。

由於獸醫對這種疾病的病因知之甚少，也尚未確定其傳播方式和最佳治療方法，因此只能建議寵物主人盡可能避免讓自家狗兒與其他狗兒接觸，並確保狗兒按時接種疫苗。
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