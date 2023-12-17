象徵浴火重生！巴黎聖母院重建工程如期進行 著名銅製風向雞重新安放塔尖

2019年4月，巴黎知名的巴黎聖母院因為一場大火付之一炬，不過在各界的支援之下，重建工作一直在穩定進行中，昨（16）日聖母院著名的的銅製風向雞已正式安放回尖塔頂端，標誌著修復已進入最後的階段。

4年前的大火發生時，銅製的公雞在木製尖塔被燒穿後，跌破屋頂摔落至地面，不過似乎因為做工精良，只有些許的凹損，整體外形依舊完整。

儘管如此，重建工作的進行仍舊重鑄了新的風向雞。新的風向雞由閃亮的新銅鑄造為「火焰」造型，裡面安放了宗教聖物及一張記載有參與重建工作工人及贊助者姓名的羊皮紙，並在裝上屋頂當日接受了法國天主教會主教烏立克（Laurent Ulrich）的祝聖，而舊的公雞將會安置在新建的聖母院博物館中進行展示。

負責設計「火焰」風向雞的重建總建築師維倫努瓦（Philippe Villeneuve）指出，這隻新的風向雞是「浴火重生的鳳凰」，象徵著雖然過去火焰一路燒到了大教堂頂端，但是這次被重新帶到頂端的火焰卻是「復甦」的火焰。

作為聖母院標誌一部份、高達96公尺的尖塔，其實並不是12世紀大教堂始建時原始設計的一部份，而是19世紀法國歌德復興建築大師杜克（Eugene Viollet-le-Duc）進行修復時建造的；2019年的大火後，各界一度爭辯是否要替尖塔加上一些現代元素，不過最後仍是按照原樣進行重建。

儘管外牆仍舊被鐵製鷹架所包圍，在工人的努力下，尖塔與銅製公雞都已經再次重回巴黎天際線。據《路透社》報導，沒有意外的話，重建將會如期完成，明年的12月就可以重新開放給公眾使用。