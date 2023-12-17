〈時評〉台灣首批碳權交易年底實施 創造企業減碳誘因也助創新

全球碳權交易時代正式來臨，已有25個國家和地區實施碳稅和歐盟碳排放交易系統（ETS），正推動實施。台灣出口以資通訊產品為主，國際貿易是命脈，碳稅、碳議題必須接軌國際。本（12）月22日碳權交易所將進行首批碳權交易，深受國際及產業界重視，影響深遠。

今（2023）年聯合國氣候峰會COP 28，首次在聯合國官方決議文中，首先次寫下「轉型脫離石化燃料」文字，雖未採取「汰除或逐步減少」等原先多國期待的用辭，已是「巴黎協定」8年來最重要的成績單，首次承諾並闡明「石轉綠」的必要性，可以預期的是COP 29將可能討論轉型時程，屆時如果台灣碳排時程趕不上國際腳步，將是難估的大災難。

首批在碳交所掛牌交易的國外碳權，來自亞洲、非洲、南美洲等多國，包括越南、印度、烏干達、莫三比克、肯亞、厄利垂亞、智利等多國，開發案場多在低度開發，或開發中國家，以因應聯合國碳交易機制，希望透過互助機制，使碳權交易，更具外加性效果，未來將更有彈性適用國內外碳權來源及互抵適用。

國內碳權最快明年上半年上架交易。今年2月氣候變遷因應法公告實施，碳交所8月成立，計劃透過交易平台建置，能有效媒合碳權供需，創造企業減碳誘因，推動低碳生產技術及創新產業發展。以目前碳交所規劃，每噸二氧化碳當量定價，落在約5至15美元。

碳權交易時間是上午9時至下午3時30分，買方以本國法人為限，買進碳權後，不能再把碳權放在碳交所平台轉售。第一批上架的碳權，是與國際獨立碳權核發機構黃金標準合作，數量約5至10個，企業都有機會買到碳權，明年上半年國內碳權始能上架買賣。由於碳權交易初始，限制因素仍多，有待政府釋出更多誘因，活絡市場。

碳交所三大交易板塊的內容，國內碳權部分，自願減量額度交易將分為「林業」與「非林業」型專案，將搭配以大帶小的方式，帶動企業整體自願減量，額度可以轉移，也可以交易給有減量需求的事業，以扣抵碳費，增強企業減量誘因，強化國際競爭力，達到減碳目標。

增量抵換額度方面，民眾汰換老舊汽機車為電動車，或農民汰換老舊農機為電動農機，都可取得增量抵換額度，並透過平台售予環評單位。國外碳權方面，將透過Gold Standard (黃金標準)，提供企業合規及高品質的國際碳權合作，進行碳交易。

國際碳排要求愈趨嚴格，以國際民航組織為例，將要求民航業者達到一定的減碳標準，如未達標準，可能被迫停飛減班，而蘋果公司也嚴格要求供應鏈，應達到一定減碳標準，否則將面臨訂單流失的後果。國內碳權交易可分為自願減量額度交易、增量抵換交易兩類，企業若有超額的碳權，可透過碳交所賣給需要碳權的買家。

台灣企業在全球半導體、紡織、金屬、資通信等產業，都有舉足輕重的地位，未來面對國際大廠對於供應鏈減碳要求，以及企業自身的碳中和需求，都是沈重的壓力及挑戰。全球淨零是大趨勢，碳定價成為國際普遍採納的管理工具，未來台灣碳權交易管理，勢必要與國際接軌，期能為淨零轉型舖路。

國發會已公布台灣2050淨零排放路徑及12大戰略，未來將運用交易平台，落實減碳目標，碳權交易初步沒有開放次級市場，仍以實際需要碳權者來設計，如企業有需要碳權折抵需求，或在環評承諾上，需要增量抵換，來履行減碳責任，碳權交易將可有效協助企業加速淨零轉型需要，帶動綠色科技創新、促進綠色就業。

目前已表明要購買碳權的企業，包括科技、金融、傳產一共超過20家，中鋼與公家金控多已表態採購。實施初期，因係鼓勵性質，並無限制購入的碳權，要在一定期限用完，碳交所未來將視實際需要規劃處理，目前仍將保持彈性，視實際執行狀況，再逐步檢討改善。

至於企業界建議因應產業特性，例如台積電或部分碳排大戶，毛利率較高，可考慮適用較高價位，低碳排的中小企業及服務業，因實際碳權需要較低，且對碳價承擔能力遠不及大企業，應可考慮給予差別訂價，讓低碳排中小企業、服務業，享有優惠價格，碳交所未來亦將考慮推動執行。

全球2050年淨零碳排，台灣與其他73個法令制度較高的淨零排經濟體，並駕齊驅，預估需投入125兆美元投資規模，台灣企業如何因應國際潮流，除了自發性降低碳之外，如何透過碳交所的碳權買賣，達到碳中和，成為企業經營管理的重要課題。

本（12）月22日碳權交易所開始交易首批碳權，對台灣跨入全球環保，具有重要意義，結果如何，全國企業共同矚目，相關的交易制度將隨著國際碳權交易，逐步調整，益臻健全，然而，碳權交易劃時代意義，以及帶來的商機，值得投資人共同關注，也是台灣善盡地球一份子的責任。