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浪漫「人造雪」藏危機 醫：純度不高恐肌膚灼傷

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/17 11:09
人造雪示意圖。（圖／醫美診所）

人造雪示意圖。（圖／醫美診所）

耶誕節將至，不少景點會用「人造雪」打造了雪白時光之樹，營造歐美漫天飄雪的過節氣氛，但醫美診所醫師黃瑋薇提醒，不同廠商使用的配方不盡相同，若使用到純度不太高的工業級聚丙烯酸鈉，可能殘留部分酸性或鹼性的物質，使用不當容易造成肌膚灼傷。

黃瑋薇解釋，人造雪粉主要原料為「聚丙烯酸鈉」，簡稱ASAP，又稱為super-slurper，是一種聚合物，溶解於水時，會有小塊的塊狀物。將水倒在一小把人造雪粉堆上，水浸濕白色粉末後就會迅速膨脹，經過揉搓，原本一小把粉末就會變成一團細碎白色物質，看起來就像「雪花」一樣。

黃瑋薇說，高純度的聚丙烯酸鈉是無毒無害的，但不同廠商使用的配方不盡相同，難以確保百分百安全無慮。就網路上販售的人造雪粉來說，有可能是純度不太高的工業級聚丙烯酸鈉，會殘留部分酸性或鹼性的物質，具有一定的腐蝕性，若停留在人體的皮膚上，輕者紅腫過敏，嚴重者可能造成皮膚灼傷，建議使用時戴手套及做適當防護。

黃瑋薇提醒，現在正值換季，換季時因為日夜溫差大，使得皮膚表層微血管開始收縮，並且空氣中水份驟降，導致角質保水力降低，皮脂分泌減少後油水不平衡，肌膚的天然屏障功能出現問題，自然也就變得脆弱又敏感，若此時不慎接觸到酸性或鹼性物質，皮膚灼傷的機率也會提高。

但民眾也不需過於緊張，黃瑋薇表示，平時確實做好清潔、防曬與保濕，讓肌膚維持在健康的狀態。另外，生活作息正常，飲食避免炸物辛辣物，以及多喝水，對於保持肌膚健康的狀態都非常重要。若真的產生肌膚問題如果玩人造雪後皮膚不慎灼傷，應儘速就醫治療，以免留疤。
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聚合物
耶誕節
肌膚灼傷

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