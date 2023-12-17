Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

只能追憶！東北角「象鼻岩」斷鼻了 瑞芳區公所：因海水長期沖蝕及自然風化

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/17 09:38
東北角海岸著名自然景觀「象鼻岩」於昨（16）日下午傳出象鼻被打斷落入海中。（圖／新北市瑞芳區公所）

東北角海岸著名自然景觀「象鼻岩」於昨（16）日下午傳出象鼻被打斷落入海中。（圖／新北市瑞芳區公所）

東北角海岸著名自然景觀「象鼻岩」於昨（16）日下午傳出象鼻被打斷落入海中，新北市觀旅局和瑞芳公所證實，岩體的象鼻因受海水長期沖蝕斷裂，已無原先神似象鼻樣貌，目前已設警戒線封鎖。

新北市瑞芳區公所表示，16日下午1時55分接獲委外保全通報，象鼻岩疑因海水長期沖蝕及自然風化，造成象鼻部分的岩體斷裂，他立即趕往現場瞭解。

公所提醒，目前象鼻岩體附近地質及氣象不穩定，目前已管制封閉禁止進入，呼籲民眾勿再前往，並建議遊客仍可前往觀賞安全性較高的酋長岩。

消息曝光後，立刻在網路上掀起熱議，除了追憶象鼻岩外，網友也紛紛擔憂下一個「斷頭」地標可能是野柳「女王頭」。因長期受到風化影響，女王頭的「頸圍」已從2006年的144公分「瘦身」至2023年的119公分，而女王頭大約有1300公斤重，逐年縮減的頸部恐怕沒辦法支撐重量。

台灣地景保育網資料顯示，象鼻岩位於新北市瑞芳區深澳漁港旁的深澳海岬岬角，為當地為知名景點、地標，因受風化侵蝕作用形成的海蝕拱門，由於外型類似大象的型態，因此稱為象鼻岩。海蝕拱門在地形上是伸入海中的岬角，遭受海水的風化及侵蝕作用，使得岬角上的節理發育出海蝕溝及海蝕洞的景觀。當海蝕洞不斷的被侵蝕擴大，導致岩塊中央被貫穿而形成中空的型態，就形成海蝕拱門的型態，與盛名的地景野柳女王頭，都是因海水侵蝕作用形成的地質景觀。

只能追憶！東北角「象鼻岩」斷鼻了 瑞芳區公所：因海水長期沖蝕及自然風化昔日的象鼻岩。（圖／新北市觀光旅遊網）

承接野柳地質公園的新空間公司總經理湯錦惠接受中央社電訪表示，女王頭的脖子每年以1至2公分的速度風化，現在「頸圍」不到120公分。

至於是否採取保護措施，湯錦惠說，園方曾委託學術單位研究補強計畫，盼保存自然地標，但實驗室研究的藥劑，受到介面、熱脹冷縮等因素，無法真正滲透岩體內部，技術無法克服。

她說，女王頭雖不似象鼻岩直接受海浪侵襲，但長期風化也有斷頸隱憂，除劃定區域禁止遊客接近、觸摸與破壞。園區目前以3D技術，依照1比1的尺寸，製作仿真的女王頭供遊客拍照，目前，真實版與仿真版都受國際觀光客歡迎。
象鼻岩
東北角
野柳女王頭
新北
海水沖蝕
風化
瑞芳
新北市觀旅局

相關新聞

2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2023/12/15 16:28
恐龍迷快來！《屁屁龍》入侵淡水海關碼頭 陪逛市集、看煙火、跨年迎龍年
恐龍迷快來！《屁屁龍》入侵淡水海關碼頭 陪逛市集、看煙火、跨年迎龍年
2023/12/15 15:30
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
2023/12/13 12:36
美式賣場停車場驚險逮人　台灣新北警方查獲上億毒品
美式賣場停車場驚險逮人　台灣新北警方查獲上億毒品
2023/12/10 16:26
「2023新北歡樂耶誕城」巨星演唱會本週六、日登場 超強卡司、大眾交通、交管資訊一次看
「2023新北歡樂耶誕城」巨星演唱會本週六、日登場 超強卡司、大眾交通、交管資訊一次看
2023/12/06 15:31

更新時間 : 2023-12-17 11:11 GMT+08:00

最受歡迎

超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
〈時評〉侯友宜戰術愈清晰　反而愈自曝其短
〈時評〉侯友宜戰術愈清晰　反而愈自曝其短
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
台灣王品集團大型尾牙席開1100桌　第二代亮相暗示接班？陳正輝：「我沒那麼早退休」
台灣王品集團大型尾牙席開1100桌　第二代亮相暗示接班？陳正輝：「我沒那麼早退休」
生前親選20首代表曲！《坂本龍一：OPUS》跨年特別場 12/16中午開賣
生前親選20首代表曲！《坂本龍一：OPUS》跨年特別場 12/16中午開賣
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭
【行人路權≠帝王條款】桃園東興國中「把恭賀還給孩子」教育部長：鼓勵學生持續創作
【行人路權≠帝王條款】桃園東興國中「把恭賀還給孩子」教育部長：鼓勵學生持續創作