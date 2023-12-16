Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【倒數27天】日本學者小笠原欣幸: 台灣選戰陷膠著　賴領先、侯緊追　柯略下滑

小笠原說，近期台灣每天都會有機構公布民調支持率，由於每天都會出現不同的數字，讓人感覺像是被那些數字牽著走。但實際上當觀察平均數據時，會發現幾乎沒什麼變化。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/16 21:07
（圖/小笠原欣幸臉書) 

（圖/小笠原欣幸臉書) 

日本學者小笠原欣幸15日透過臉書用日文發文分析，在「藍白合」談判破裂、3位總統候選人正式登記後已經過了3週，2024年總統選戰仍呈現賴清德領先、侯友宜緊追在後、柯文哲略有下滑的膠著態勢。

小笠原欣幸參照台灣5間機構民調數據整理出各候選人支持率，分別是匯流、美麗島、鏡新聞、ETtoday及TVBS。

他說，根據這5家機構平均數據，12月上半月支持率概況分別是民進黨總統候選人賴清德35.9%、國民黨總統候選人侯友宜30.0%、民眾黨總統候選人柯文哲22.2%。

同樣的5間機構在11月下半月的平均支持率分別是賴清德34.5%、侯友宜30.0%、柯文哲22.2%。

【倒數27天】日本學者小笠原欣幸: 台灣選戰陷膠著　賴領先、侯緊追　柯略下滑(圖/小笠原欣幸臉書)

綜合張進逸先生的中譯版本與台灣中央社報導小笠原從民調觀察到一項神奇巧合。侯友宜與柯文哲的平均支持率若看到小數點後第1位，在11月下半月和12月上半月完全相同。侯友宜在11月下半月是30.0%、12月上半月也是30.0%；柯文哲在11月下半月是22.2%、12月上半月也是22.2%。

他說，只有當觀察到小數點後第2位時，才會出現細微的差異，這樣的一致性實在令人驚訝。以數據來看，侯友宜12月上半月是30.02%，11月下半月是29.96%；柯文哲則12月上半月是22.16%，11月下半月則是22.22%

小笠原說，總體而言，3位候選人支持率並無太大變化，侯友宜和柯文哲支持率基本持平，賴清德則有些許上升。因此，賴清德與排名第2的候選人間差距，從11月下半月的4.5個百分點，略微擴大到5.9個百分點。

他說，近期台灣每天都會有機構公布民調支持率，由於每天都會出現不同的數字，讓人感覺像是被那些數字牽著走。但實際上當觀察平均數據時，會發現幾乎沒什麼變化。

延伸閱讀: 賴清德指國民黨選情評估如「夜間吹哨壯膽」 朱立倫：就看明年1/13結果

【台灣2024大選】總統候選人電視政見會12/20首登場　綠藍白將6度正面交鋒

【倒數28天】AIT前主席卜睿哲觀察：台灣大選各陣營難過半　新政府治理難度高
日本
小笠原欣幸
民調
分析
台灣大選
Yoshiyuki Ogasawara

相關新聞

2024台灣總統大選1/13舉行 中選會籲1/3起不得公布、引述民調
2024台灣總統大選1/13舉行 中選會籲1/3起不得公布、引述民調
2023/12/15 15:13
日駐台新任代表片山和之：日本歡迎台灣加入CPTPP 雙方持續努力合作
日駐台新任代表片山和之：日本歡迎台灣加入CPTPP 雙方持續努力合作
2023/12/14 20:52
日本自民黨涉政治獻金疑雲　安倍派集體請辭內閣大換血
日本自民黨涉政治獻金疑雲　安倍派集體請辭內閣大換血
2023/12/14 17:09
生前親選20首代表曲！《坂本龍一：OPUS》跨年特別場 12/16中午開賣
生前親選20首代表曲！《坂本龍一：OPUS》跨年特別場 12/16中午開賣
2023/12/14 10:17
莫使金樽空對月 淺草新飯店Sake Bar Hotel推日本酒喝到飽
莫使金樽空對月 淺草新飯店Sake Bar Hotel推日本酒喝到飽
2023/12/09 16:44

更新時間 : 2023-12-16 21:37 GMT+08:00

最受歡迎

超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
「2023新北耶誕城德國派對」12/15登場 逾50攤道地美食 快來喝熱紅酒吃豬腳
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
台灣王品集團大型尾牙席開1100桌　第二代亮相暗示接班？陳正輝：「我沒那麼早退休」
台灣王品集團大型尾牙席開1100桌　第二代亮相暗示接班？陳正輝：「我沒那麼早退休」
〈時評〉侯友宜戰術愈清晰　反而愈自曝其短
〈時評〉侯友宜戰術愈清晰　反而愈自曝其短
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
生前親選20首代表曲！《坂本龍一：OPUS》跨年特別場 12/16中午開賣
生前親選20首代表曲！《坂本龍一：OPUS》跨年特別場 12/16中午開賣
【台海戰爭】中國的阿基里斯腱──印度洋
【台海戰爭】中國的阿基里斯腱──印度洋
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭